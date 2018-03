28.03.2018 - 11:56 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



28.03.2018 - 11:56 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

(Bild: Martin Hajek, www.martinhajek.com, @deplaatjesmaker)

In den vergangenen Jahren hat uns der Designer Martin Hajek mit interessanten Konzepten und auf Gerüchten basierende Renderings zu neuen Apple-Produkten zur Verfügung gestellt. Es wundert daher nicht, dass er einmal mehr die aktuellen Spekulationen um ein iPhone X im (PRODUCT)RED-Design aufgegriffen und eine entsprechende Designstudie angefertigt hat. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und macht Lust auf mehr.

Anders als sonst hat sich Apple nämlich entschieden, das iPhone X nur in zwei Farben zu veröffentlichen - in Silber und Space Grau. Zuvor kamen Gerüchte um eine neue Farbe namens „Blush Gold“ auf, die aber nicht angekündigt wurde. Jedoch hält sich aktuell das Gerücht, dass Apple auch in diesem Jahr wieder eine (PRODUCT)RED-Edition nachschieben könnte. Mit dem iPhone 7 und iPhone 7 Plus überraschte Apple im letzten Jahr mit einer plötzlichen Veröffentlichung.

Beim iPhone X und auch beim iPhone 8 (Plus) könnte Apple ähnlich verfahren. Allerdings darf man im Falle des iPhone X davon ausgehen, dass die Front weiterhin schwarz bleibt, da Apple sich schon bei den beiden bisherigen Farbvarianten für diese Frontfarbe entschieden hat.

Der Designer Martin Hajekt hat sich dem Gerücht angenommen und einige Mockups erstellt. Auch ein Video steht zu der potentiellen neuen Farbe bereit. Allerdings sind sich die unterschiedlichen Quellen aktuell nicht einig über die neue Farbe, die die Verkäufe nochmal ankurbeln soll. Während zwei Berichte von einer goldenen Variante sprechen, geht der dritte von einer (PRODUCT)RED-Edition aus.

Da die rote Variante schon in der letzten Generation sehr edel wirkte, würden wir uns über eine entsprechende Ankündigung freuen. Welche Farbvariante würden Sie bevorzugen?

Anzeige