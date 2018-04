23.04.2018 - 11:19 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



(Bild: Martin Hajek / iDropNews: https://www.idropnews.com/rumors/triple-lens-iphone-camera-renders/69546/)

Im letzten Jahr brachte Apple gleich drei neue iPhone-Modelle. Während zwei auf den Vorgängern basieren, ist das iPhone X völlig neu designt trotz vertrauter Elemente. Auch 2018 könnte es wieder eine Veränderung geben. Den letzten Gerüchten zufolge soll Apple an einem iPhone mit einer Triple-Kamera arbeiten. Der Mock-up-Designer Martin Hajek hat sich dem angenommen und für iDropNews mehrere Konzepte erstellt, die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten.

Bevor das iPhone X im letzten Jahr vorgestellt wurde, waren Dual-Kameras beim iPhone horizontal angeordnet. Das erste OLED-iPhone änderte diese Formel und gilt daher auch als Vorbild für kommende Hardware-Generationen. Es sind zwar noch einige Monate hin, bis der Öffentlichkeit das neue iPhone präsentiert wird, aber die Gerüchte brodeln bereits jetzt. In diesem Jahr wird es nicht nur gleich drei neue Geräte geben, sondern Apple könnte erstmals die Dual-Kamera in eine Triple-Kamera verwandeln. Huawei hat mit dem P20 Pro bereits ein erstes Smartphone mit Triple-Kamera vorgestellt, sodass Apple in diesem Bereich einmal mehr die Verfolgerrolle einnimmt.

Der Designer Martin Hajek zeigte bereits in der Vergangenheit allerlei interessante Konzepte und traf zuletzt beim iPhone X ins Schwarze. Nun hat er verschiedenste Konzepte zu einem Triple-Kamera-iPhone entwickelt. In einigen ist die dritte Kamera Teil des Kamera-Buckels und in anderen wieder nicht. Auch mit der Position des True Tone Flash spielt Hajek in den Konzepten.

Dabei fällt eine Idee besonders auf. Darin scheint der Blitz nämlich nicht sichtbar zu sein. Der Designer hat diesen nämlich in den Rand des Kamera-Buckels integriert, sodass er als eine Art Ringblitz auftritt und für interessante Ergebnisse sorgen könnte. In der nachfolgenden Galerie können Sie auch die anderen Konzepte begutachten. Welches gefällt Ihnen am besten?

