25.01.2017 - 18:33 Uhr Geschrieben von Mac Life

Virtual Reality ist in aller Munde und mehrere Hersteller sind bereits mit Produkten am Markt, darunter der größte Konkurrent Apples, Samsung. Kann der iPhone-Hersteller den Hype um das VR-Medium wirklich ignorieren? Wir präsentieren Ihnen einige Ideen, wie ein Headset aus Cupertino in der Theorie ausschauen könnte, wenn man Apples aktuelle Designsprache interpretiert und auch vorhandene Technologien in Rechnung stellt.



25.01.2017 - 18:33 Uhr Geschrieben von Mac Life

Passantin mit Samsung Gear VR in einem Einkaufszentrum in Berlin (Bild: CC0)

Die Welt von VR-Produkten und -Anwendungen wächst und wächst. Inzwischen sind entsprechende VR-Brillen sogar erschwinglicher geworden. Sonys Playstation VR beispielsweise ist im Handel für unter 400 Euro zu haben. Spiele, egal ob am Computer oder auf der Konsole, sind der große Treiber des Marktes. In diesem Bereich sind leicht Achtungserfolge zu erzielen, dort sitzt das Geld verhältnismäßig locker.

Für Apple ist genau das aber kein relevanter Markt. Der Mac ist kein Gaming-PC und iPhone, iPad und Apple TV sind eher etwas für Gelegenheitsspieler, die nicht sofort dicke Geldbündel für Gaming-Accessoires auf den Tischen legen. Außerdem sind weder Zeit noch Technologie reif für einen Markteintritt durch Apple.

Könnte so ein VR-Headset von Apple ausschauen? (Bild: Rendering)

Apples VR-Brille hätte wohl den Computer gleich mit an Bord und würde nicht eine Verbindung zu einer Konsole, einem Computer oder gar das fummelige Einsetzen eines Smartphones erfordern. Tim Cook sagt, VR sei cool. Ja, ist es. Mehr aber noch nicht. Nachfolgend erläutern wir, passend zum Foto, vier Ideen, die ein Headset von Apple unserer Meinung nach in jedem Fall beherzigen würde.

Selbstständig Sollte Apple eine eigene VR-Brille auf den Markt bringen, dann würde man ihr mit Sicherheit einen eigenen, internen Computer spendieren, statt sie abhängig von anderen Geräten zu machen.

Head Tracking Für viele Hersteller sind Head Tracking und die entsprechend flüssige Anpassung der dargestellten Inhalte ein großes Problem. Apple sollte mit iPhone, iPad und Apple Watch über genug Know-how verfügen.

Produkthinweis

Samsung Gear VR Virtual Reality Brille weiß Preis: 60,90 €

Kopfhalterung Durch die zahlreichen Variationen an Apple-Watch-Armbändern hat Apple viel Erfahrung mit diversen Materialien gesammelt. Auch Kopfhörer-Hersteller Beats wird wertvolles Wissen beisteuern können.