10.03.2017

Wenn neue Patente von Apple auf den Patentwebseiten der Behörden auftauchen, darf ruhig neugierig hingeschaut werden. Diese verraten nicht nur bekannte Funktionen, sondern zeigen teilweise auch, wohin der Weg bei bestimmten Produkten führen könnte. Das jüngste Beispiel ist der Apple Pencil. Für diesen wurde nun neue Patente freigegeben, die den smarten Stift um eine interessante Aufladefunktion via Smart Connector erweitern.



Bisher ist der Apple Pencil nur für die beiden „iPad Pro"-Modelle verfügbar und hat ein großes Problem. Geladen wird er nämlich über den Lightning-Anschluss des Tablets. Dadurch besteht ein erhöhtes Risiko bei unversichtiger Behandlung die Elektronik zu beschädigen. Mit den frisch veröffentlichten Patenten könnte sich dieser Umstand ändern. In der Beschreibung der Patente zeigt man nämlich eine neue Version des smarten Stifts, die nicht via Lightning, sondern über einen seitlichen Smart Connector geladen werden können.

Mit den Patentnummern 20170068339 bis 20170068342 wurde diese Woche vier neue Patente durch das U.S. Patent and Trademark Office für den Apple Pencil veröffentlicht. Während sich einzelne Daten unterscheiden, finden sich in den Beschreibungen interessante Illustrationen, die den Pencil mit einem Smart Connector und an einem iPad befestigt zeigen. Dies lässt annehmen, dass Apple sich durchaus von der Lightning-Variante verabschieden könnte. Der Smart Connector soll das Stylus nicht nur aufladen, sondern auch mittels Magneten in Position halten.

Mit dem Patent werden auch die letzten Gerüchte gestützt, die eine baldige Aktualisierung mit neuen Features vorhersagen. Denn dort hieß es bereits vor Wochen, dass Apple an einer Möglichkeit arbeitet den Apple Pencil am iPad Pro zu befestigen. Mittels Smart Connector hätte dies den interessanten Nebeneffekt, dass der Pencil stets geladen wäre. Ob sich die Gerüchte schlussendlich bewahrheiten, erfahren wir in wenigen Wochen, wenn Apple die neuen iPad-Modelle vorstellen wird.