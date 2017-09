​Zubehör fürs Auto: Sie benötigen ein KFZ-Ladegerät, damit Sie Ihr iPhone oder iPad am Zigarettenanzünder aufladen können? Derzeit ist eines von RAVPower im Angebot. Nutzen Sie den Gutscheincode „ETOC7FW6“ und Sie erhalten noch einmal fünf Euro Rabatt auf den gerade sowieso reduzierten Preis. Entsprechend zahlen Sie am Ende nur 3,99 Euro für das Produkt. Sie profitieren natürlich besonders davon, wenn Sie Prime-Kunde sind, da dann die Versandkosten entfallen. Das Produkt gibt es in drei unterschiedlichen Farben, wobei es in Rot noch einen Euro teurer wird. Das Angebot gilt nur solange, der Vorrat reicht.

Zum Angebot: RAVPower KFZ-Ladegerät günstiger kaufen.

Eckdaten zum RAVPower KFZ-Ladegerät Anschlüsse: 2 x USB A

Gewicht: 23 Gramm

Leistung: Maximal 4,8 A

Farbe: Rot, Schwarz oder Gold