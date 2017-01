Sie bekommen aktuell den Brother HL-1112 Laserdrucker bei Cyberport reduziert angeboten. Es handelt sich um einen kompakten und im Unterhalt günstigen Schwarz-Weiß-Laserdrucker, der prima in kleine Büros passt oder für Heimanwender geeignet ist, die keinen Fotodruck betreiben.

Brother HL-1112 S/W-Laserdrucker (Bild: Brother)

Der Brother HL-1112 Laserdrucker kostet Sie aktuell nur 49,90 Euro bei Cyberport. Versandkosten fallen für das Produkt nicht an. Der nächstbeste Preis wird derzeit von Digitalo mit 58,99 Euro geboten. Richtig ist aber auch, dass das Gerät „vor zwei Jahren“ schon einmal für knapp 30 Euro – ebenfalls bei Cyberport – in einem Cyber-Sale angeboten wurde. So günstig gibt es ihn heute nicht mehr.

Zum Deal: Brother HL-1112 Laserdrucker bei Cyberport günstig einkaufen .

Das Gerät bietet eine Druckauflösung von bis zu 2.400 x 600 dpi. Integriert ist ein 200 MHz Prozessor und 1 MB Speicher. Die Druckgeschwindigkeit beträgt bis zu 20 Seiten pro Minute. Sie können den Drucker per USB an den Computer anschließen.