Amazon bietet derzeit den Bluetooth-Lautsprecher Bose SoundLink Mini II mit am günstigsten an. Gegenüber ähnlichen Angeboten sparen Sie aber in jedem Fall die Versandkosten. Sie bekommen das Gerät in zwei unterschiedlichen Farbvarianten angeboten.

Bose SoundLink Mini II in Ladestation (Bild: Bose)

Sie bekommen den BT-Lautsprecher Bose SoundLink Mini II im Augenblick in den Farben „Carbon“ und „Pearl“ bei Amazon zum Preis von 149,99 Euro. Versandkosten sind im Preis bereits enthalten. Es gibt einige Händler, die das Gerät ebenfalls zu diesem Preis anbieten, bei denen Sie aber noch Versandkosten entrichten müssen. Der nächste Vergleichspreis liegt dann aber bei knapp 165 Euro. Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht.

Der SoundLink Mini II von Bose bietet Ihnen 10 Stunden Spielzeit mit einer einzigen Akkuladung. Sie können das Gerät einfach per USB aufladen, sodass Sie den Lautsprecher unterwegs auch per Powerbank mit Strom versorgen können. Der Lautsprecher verfügt über eine integrierte Freisprecheinrichtung und bietet zudem einen AUX-Anschluss (3,5 mm Klinke). Im Lieferumfang enthalten ist außerdem eine Ladeschale, in die Sie den SoundLink Mini II stellen können.