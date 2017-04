Derzeit bekommen Eltern für Ihre Kleinen im App Store die „Petterson und Findus“-App im Preis reduziert angeboten. Es handelt sich um eine Universal-App, die Sie sowohl am iPhone, als auch auf dem iPod touch oder iPad nutzen können. Fans des Zeichentricks können damit eine Menge Spaß haben.

Logo der „Pettersson und Findus“-App (Bild: Edel AG)

Derzeit bekommen Eltern für Ihre Kleinen im App Store die „Pettersson und Findus“-App im Preis reduziert angeboten. Es handelt sich um eine Universal-App, die Sie sowohl am iPhone, als auch auf dem iPod touch oder iPad nutzen können. Fans des Zeichentricks können damit eine Menge Spaß haben.

Auf interaktive Art und Weise können Sie mit der App „Pettersson und Findus“ von Edel die Abenteuer des alten Pettersson und seines Katers Findus nacherleben. Beide hausen am Rande eines kleinen Dorfes in Schweden. Die App lädt Kinder dazu ein, sie zu entdecken. In ihr sind viele Spiele integriert, die jedoch eigenes aufgedeckt werden müssen.

Alleine in Petterssons Wohnhaus gibt es drei Minispiele: In einem kann man Findus helfen, seine Pfannkuchen-Torte zu backen. In einem anderen können Kids sich einen ganz eigenen Charakter aus unterschiedlichen Fotos zusammenstellen. Dazu gibt es noch ein „Finde den Fehler“-Spiel im Wohnhaus.

Screenshot zeigt das Back-Spiel in der „Pettersson und Findus“-App (Bild: Edel AG)

Doch es gibt ja noch den Hühnerstall, den Tischlerschuppen, einen fliegenden Kranich, Pettersson im Bade-Outfit, mit dem man ein Angel-Spiel freischaltet und überhaupt… Je länger die Kinder mit der App spielen, desto mehr Entdeckungen werden sie machen.

Die App kostet aktuell 2,99 Euro (vorher 4,99 Euro). Sie benötigt mindestens iOS 8.0 oder neuer auf dem eigenen iPhone oder iPad.