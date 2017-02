Secret of Mana ist ein Klassiker im Bereich der Action-RPG der 16-Bit-Ära. Vor Jahren wurde das Spiel von Square Enix auch für iPhone portiert. Aktuell bekommen Sie es im App Store stark reduziert angeboten.

Secret of Mana auf dem iPhone (Bild: Motiv: CC0, Screenshot: Square Enix, Montage: Mac Life)

Sie suchen für das Wochenende noch eine Abwechslung vom Alltag? Schnappen Sie sich Ihr iPhone und laden Secret of Mana herunter. Damit können Sie dann allerdings auch Tage und Wochen zu bringen. Denn obwohl das Spiel in seiner Optik an die 16-Bit-Ära des SNES erinnert, hat es einen immensen Spielumfang zu bieten.

Zum Deal: Secret of Mana für iPhone im App Store günstiger.

Aktuell gibt es für Sie Secret of Mana zum Preis von nur 3,99 Euro statt sonst 7,99 Euro. Falls Sie noch vergünstigtes iTunes-Guthaben übrig haben, ist der effektive Preis womöglich noch niedriger. Doch auch der Normalpreis wäre gut angelegt, da es sich um einen Klassiker handelt. Allerdings ist das Spiel für Gelegenheitsspieler nicht geeignet, wie das Review im nachfolgenden Video (engl.) prima auf den Punkt bringt.