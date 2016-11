Vielleicht gehören Sie zu den Apple-Nutzern, die nicht nur Googles Suchmaschine verwenden, sondern eine Reihe weiterer Dienste wie Gmail oder Google Docs. Das neue Kiwi 2 erlaubt jetzt neben der Verwaltung von Mails auch das Arbeiten mit Google-Office-Dateien. Zur Einführung ist die App deutlich reduziert worden.

Kiwi 2 für Gmail kann jetzt auch Googles Office-Apps (Bild: Zive)

Kiwi für Gmail ist in Version 2.0 für macOS erschienen. Es bietet mittlerweile vollständige Unterstützung für Googles Office-Apps wie Docs, Sheets und Slides. Auch können Sie auf Google Drive zugreifen und Dokumente entweder als Tabs in der einheitlichen Oberfläche verwenden, oder aber in einzelnen Fenstern. Das erlaubt Ihnen Docs und Sheets nebeneinander im Splitscreen zu nutzen. Wenn Sie die App installieren erhalten Sie außerdem die Möglichkeit Dokumente vom Typ .gsheet, .gdoc, etc. an Ihrem Mac zu öffnen. Selbst

Die Liste der Neuerungen in Kiwi 2 ist deutlich länger und Sie sollten dazu den Infotext im Mac App Store konsultieren. Wir wollen Sie heute darauf hinweisen, dass es Kiwi für kurze Zeit zum Preis von 4,99 Euro gibt, statt sonst 9,99 Euro.

Zum Deal: Kiwi 2 für Gmail zur Einführung reduziert.

Außerdem verspricht der Anbieter, schon bald weitere Plug-ins für Gmail in seine App zu integrieren, Boomerang sei aber schon jetzt kompatibel. Damit können Sie E-Mails vorausplanen und zu bestimmten Zeitpunkten senden. Zudem arbeite man am Offline-Support für Googles Office-Applikationen.