Seit dem MacBook mit 12 Zoll Bildschirmdiagonale setzt Apple nicht mehr auf seine magnetischen MagSafe Ladekabel, sondern auf USB-C als Anschluss. Damit ging eine sehr beliebte Funktion verloren, welche so manches MacBook vor einem Sturz gerettet hat. Das Kickstarterprojekt AnyWatt könnte das nun ändern.

So sieht der Adapter von AnyWatt mit MagSafe an einem neueren MacBook mit USB-C aus. (Bild: AnyWatt Screenshot)

Bei vielen gibt es eine Kiste mit alten Ladekabeln für Laptops und ältere MacBooks. Noch zu schade zum wegwerfen, aber an das neue MacBook oder anderen Geräte mit USB-C passt keines mehr. AnyWatt stellt auf Kickstarter einen Adapter vor, mit dem Sie wahlweise einen von drei verschiedenen Ladegerättypen an einem USB-C Anschluss nutzen können. Die Spannung, die durch das Netzteil geliefert wird, ist dabei egal. AnyWatt erkennt was das zu ladende Gerät benötigt und passt sich dem an. Die für Besitzer von Ladegeräten älterer MacBooks besonders interessante Variante des Adapters, verfügt über den klassische MagSafe-Anschluss.

Aber nicht nur größere Geräte lassen sich mit den Adaptern laden. AnyWatt bietet auch „Mini Adaptors“ mit wahlweise Micro-USB, USB oder Lightning an. Damit lassen sich auch Smartphones, iPhones und iPads mit Energie versorgen. Natürlich kann ein solcher Adapter bei Reisen auch genutzt werden, um nur noch ein Ladegerät für alle Geräte mitzunehmen.

Produkthinweis USB C Hub EgoIggo Aluminium Type C Adapter geeignet für neuste MacBook Pro 2016/2017 mit Thunderbolt 3 (Pass-Through Aufladen), USB-C Schnittstelle (USB 3.1), SD/Mikro-SD Kartenleser und 2 USB 3.0 Ports (Grau) Preis: 69,99 €

Die Kampagne von AnyWatt auf Kickstarter läuft noch 13 Tage und hat ihr Finanzierungsziel von 5000$ bereits übertroffen. Aktuell sind leider nur noch Packungen mit 6 oder 12 Adaptern verfügbar. Ein Einzelpack hätte auf Kickstarter 19$ gekostet. Vielleicht erweitert AnyWatt das Angebot mit geringerer Stückzahl ja in den nächsten Tagen. Wer Interesse hat und nicht gleich mehrere Adapter kaufen möchte, sollte das Projekt also weiter beobachten. Der kostenlose Versand soll im September starten. Ob und wann mit einem Marktstart und einer Massenproduktion zu rechnen ist, ist bisher nicht bekannt.