13.10.2017 - 09:25 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Noch ist das iPhone X nicht einmal vorbestellbar und schon kommen die ersten Gerüchten zur nächsten iPhone-Generation in Umlauf. So hat sich der äußerst zuverlässige KGI-Securities-Analyst Ming-Chi Kuo in einer Notiz an Investoren zu den 2018er iPhone-Modellen geäußert. Darin ist er der Meinung, dass Apple im nächsten Jahr voll auf Face ID setzen wird und die völlige Abkehr von Touch ID einleitet.



13.10.2017 - 09:25 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Schon kurz nach der Vorstellung des iPhone X im letzten Monat schrieb KGI-Securities-Analyst eine Nachricht an Investoren. Darin hieß es, dass die Zukunft von Face ID abhängig davon sei, ob die Kunden positiv darauf reagieren. Allerdings hat Apple mit den 3D-Sensoren die Konkurrenz überrascht und könnte daher weiterhin darauf setzen. Wie Kuo schreibt, sollen die Sensoren im nächsten Jahr als Hauptkaufargumente für die neue iPhone-Generation genutzt werden. Jedoch müssen zunächst noch die Probleme in der Produktion der einzelnen Komponenten gelöst werden, damit auch ausreichend Geräte zum Start zur Verfügung stehen. Gleichzeitig meint Kuo, dass die TrueDepth Kamera sowie Face ID dazu beitragen werden, dass Apple seinen Vorsprung in der 3D-Wahrnehmungs-Technologie behält und ausbaut.

Lesetipp Apple arbeitet angeblich mit LG an faltbarem iPhone Momentan sind so ziemlich alle Smartphones optisch von der Grundform her ziemlich ähnlich - es handelt sich um starre, rechteckige Geräte.... mehr

Jedoch dürfte durch den verlagerten Fokus auf die 3D-Wahrnehmung der Fingerabdrucksensor endgültig der Schere zum Opfer fallen. Zuvor ging man davon aus, dass der Sensor im nächsten Jahr zurückkehrt und unter dem Display verbaut wird. Laut Kuo werden andere Hersteller zwar mit Fingerabdrucksensoren im Display auf den Markt kommen, aber auch hier dürfte anschließend verstärkt auf die 3D-Technologie gesetzt werden.

Übrigens dürfte die Abkehr von Touch ID nicht verwundern. Vor allem auf dem iPad war die Handhabung bisher umständlich. Daher prognostizierte Ming-Chi Kuo erst vor wenigen Tagen auch die Integration der TrueDepth Kamera samt Face ID für die nächste „iPad Pro“-Generation.