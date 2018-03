iPhone X mit TrueDepth-Frontkamera, die sich hinter einer Kerbe im Display versteckt (Bild: Apple)

​iPhone X 2019 ohne Kerbe? Aus Südkorea dringen Gerüchte an die Öffentlichkeit, dass Apple nach Lösungen sucht, sich der Kerbe in seinem iPhone X zu entledigen. Es würden mehrere Möglichkeiten diskutiert. Die anonymen Quellen stammen aus „Industriekreisen“, ebenso die präsentierten Lösungen. Wie Apple selbst dazu steht, wissen wir nicht.

ETNews aus Korea berichtet über Pläne Apples die Kerbe im iPhone X zu entfernen. Diese Aussparung am oberen Bildschirmrand beherbergt derzeit die TrueDepth-Kamera, die für die Gesichtserkennung Face ID verwendet wird.

Apple möchte die Kerbe loswerden

Den unbestätigten Gerüchten zufolge will Apple diese Kerbe loswerden. Neue iPhones, die aber frühestens in 18 Monaten in den Handel kämen, sollen ohne die Kerbe auskommen. Zuletzt hieß es im Februar, Apple würde 2018 eine kleinere Kerbe im iPhone X nutzen. Im Januar hieß es, sie werde 2019 kleiner.

Apple führe derzeit Gespräche mit verantwortlichen Partnerunternehmen. Man sei auf der Suche nach einer Lösung. Eine Möglichkei: Kleine Löcher in das OLED-Display bohren. Eine andere: Apple setzt auf „Black Matrix“-Flächen innerhalb der Displays. Dies sind jedoch nur Optionen, die von Dritten gegenüber ETNews herangetragen wurden. Ob Apple tatsächlich solche Lösungen berücksichtigt, ist unklar.

Alternativen finden

Vielleicht geht der Hersteller aus Cupertino aber auch andere Wege. Denkbar wäre, dass die Technologie weiter geschrumpft wird und dann womöglich im Rahmen des Geräts Platz hätte.

Auf dem MWC 2018 präsentierte Vivo das Apex FullView. Bei dem Smartphone wurde die Frontkamera im Gehäuserand untergebracht und lässt sich ausfahren. Doch für diese Lösung hat sich Andy Rubins Essential vor zwei Jahren bereits ein Patent angemeldet. Diese Lösung ist zum Zweck der Gesichtserkennung allerdings wegen der Zeitverzögerung eher unbrauchbar.

iPhone mit komplettem Display

Ohne die Kerbe soll das Display kommender iPhones total durchlaufend sein. Diese „Vision“ ist keine Erfindung, sondern wurde von Apple vergangenes Jahr kommuniziert, als man das iPhone X vorstellte. Wie weit das Unternehmen dies Spiel treiben kann, bleibt abzuwarten.

In dem Zusammenhang ebenfalls erwähnenswert ist die Tatsache, dass Apple mit der Kerbe einen Trend losgetreten hat. Gerade auf dem vergangenen Mobile World Congress in Barcelona zeigten sehr viele asiatische Hersteller Android-Smartphones mit einer Kerbe. Doch schon vorher gab es Geräte wie das Leagoo S9. Aus diesem Grund bereitet Google für das Betriebssystem auch spezielle Funktionen vor, um den Platz um die Kerbe besser ausnutzen zu können.

