24.03.2018 - 10:20 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Die App "Apple Events" für Apple TV wurde vor der Bildungsveranstaltung am Dienstag aktualisiert. Die neue Version enthält eine kleine Aktualisierung und bestätigt, dass es keine Live-Streaming-Pläne gibt. Wird das Schüler-iPad einfach per Pressemitteilung angekündigt?

Apple verwendet seine Events-App in der Regel für den Live-Stream von Produktankündigungen und Keynotes, aber das Education-Event der nächsten Woche wird nicht in Echtzeit gestreamt.

Apple hat dies durch das neue Update der Events-App bestätigt: "Sehen Sie sich die spezielle Veranstaltung an der Lane Tech College Prep High School in Chicago, Illinois, an - nachdem sie beendet wurde." Es gibt also eine Aufzeichnung, übertragen wird sie nicht.

Apple Events sollte automatisch auf tvOS aktualisiert werden. Alternativ können Sie im App Store nach Apple Events suchen, um zur neuesten Version zu erhalten.

Vermutlich wird auf der Veranstaltung ein günstigeres iPad vorgestellt, womöglich sogar mit Pencil-Unterstützung. Ein passendes MacBook, das für Schüler, Studenten und Bildungseinrichtungen günstiger wäre, gibt es nach einem Bericht von Bloomberg allerdings aktuell nicht. Ming-Chi Kuo zufolge plant Apple die Veröffentlichung eines günstigeren MacBooks für die zweite Jahreshälfte 2018.

Natürlich wird Mac Life dennoch von der Bildungsveranstaltung berichten.

