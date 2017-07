Dass nicht jeder eine Apple Watch hat und auch nicht haben muss, liegt auf der Hand. Doch beim beliebten Pokémon GO hat Nintendo auch für die Zielgruppe daran gedacht, die Gefahr aus dem Spiel zu nehmen. Mit dem „Pokémon GO Plus“-Dongle müssen Sie nicht ständig aufs Smartphone blicken, um mitzubekommen, dass sich in Ihrer Nähe ein Taschenmonster aufhält. Umso interessanter ist vermutlich das aktuell Angebot bei Saturn.

Pokémon GO Plus BT-Dongle (Bild: Nintendo)

Dort wird das Bluetooth-Zubehör Pokémon GO Plus zum Preis von 27,99 Euro inklusive Versand angeboten. Der Vergleichspreis für das Produkt liegt derzeit bei 35,99 Euro.

Sie koppeln das Gadget mit Ihrem Smartphone und müssen dann nicht mehr zum „Smombie“ werden, um die Jagd nach den Taschenmonstern auszuführen. Das Gadget erinnert Sie stattdessen per Vibration.

Wenn Sie nicht gerade eine Apple Watch haben, oder wenn Sie Ihrem Nachwuchs auch nicht unbedingt eine solche kaufen wollen, dann ist das Pokémon GO Plus Bluetooth-Dongle durchaus eine interessante Alternative. Sie können das Gadget mit einem Armband ums Handgelenk tragen, oder es beispielsweise ans Revers klammern. Es gibt zusätzlich optische Hinweise per LED.