05.02.2018 - 09:24 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Seit einiger Zeit klagt eine kleine „iPhone 7“-Nutzergruppe über anhaltende Probleme mit der Mobilfunknetzverbindung. Ein Bug sorgt dafür, dass keine Anrufe möglich sind, obwohl die mobilen Daten verfügbar sind und genutzt werden können. Apple hat den Fehler nun erkannt und macht einen Hardwarefehler auf der Hauptplatine dafür verantwortlich, welches nun im Rahmen eines neuen Reparaturprogramms ausgetauscht werden soll.



05.02.2018 - 09:24 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Laut Apple soll nur eine kleine Gruppe an Nutzern dieses Problem mit dem iPhone 7 haben. Das Unternehmen verspricht daher den betroffenen Nutzer eine kostenfreie Reparatur in den eigenen Stores. Sollte vor dem Reparaturprogramm das Problem kostenpflichtig in Ordnung gebracht worden sein, dann erhalten die Kunden ihr Geld hierfür zurück. Apple wird dazu die Betroffenen per E-Mail anschreiben.

Daneben ist ebenfalls wichtig anzumerken, dass nur Geräte, die in China, Hong Kong, Japan, Makao und den USA verkauft und zwischen September 2016 und Februar 2018 produziert wurden, von diesem Fehler heimgesucht werden. Apple gab dazu auch Modellnummern bekannt, die die fehlerhafte Hardware aufweisen können. Auf der Geräterückseite kann die Modellnummer schnell abgelesen werden. Betroffen sind folgende Nummern: A1660, A1780 und A1779.

(Bild: CC0)

Aktuell ist das Reparaturprogramm auch nur in den genannten Ländern aktiv. Da auch deutsche Nutzer ein iPhone 7 auf einer Reise in eines der besagten Länder gekauft haben kann, sollten Sie sich bei Apple melden und Ihr Anliegen schildern. Ob eine kostenfreie Reparatur in solchen Fällen gewährt wird, ist unbekannt aber gilt als sehr wahrscheinlich.

Allerdings sollte dabei beachtet werden, dass das Gerät im Reparaturfall keine anderen Schäden wie ein gebrochenes Display aufweisen sollte, da Apple zunächst diesen Schaden beheben wird, bevor man sich um den Fehler aus dem Reparaturprogramm kümmert.