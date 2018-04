Über die Ausstattung der nächsten iPhone-Generation gibt es wie immer viele Gerüchte - inklusive Dual-SIM (Bild: Martin Hajek / iDropNews)

Mit dem iPhone 8 und dem iPhone X brach Apple im Herbst vergangenen Jahres mit seiner traditionellen Namensgebung für seine Smartphones. Nun will Apple die Bezeichnungen in diesem Jahr wohl etwas vereinfachen. Das „X“ soll aber erhalten bleiben.

Eigentlich hätte Apple im September ja das iPhone 7s und 7s Plus vorstellen müssen. Stattdessen kam es zu einem Sprung in der Namensgebung und der Nachfolger des iPhone 7 wurde direkt zum iPhone 8. Ob dieser Schritt in der Benennung gerechtfertigt war oder nicht, sei mal dahingestellt. Mit dem ersten OLED-iPhone führte Apple dann auch noch die völlig neue Bezeichnung „X“ ein.

Wie Robert Cihra, Analyst von Guggenheim Partners, nun berichtet, wird Apple das günstigere LCD-Modell nur noch „iPhone“ nennen, ohne weitere Anhänge und Zusätze. Bereits beim MacBook und iPad ist Apple diesen Weg gegangen, nun auch das Einstiegsmodell des iPhone so schlicht zu benennen, würde also durchaus passen. Allerdings würde der Wegfall der Nummer eine Unterscheidung der verschiedenen Generationen für Kunden schwieriger machen. Beim MacBook mit 12 Zoll mag dies noch nicht so schlimm sein, Apple aktualisiert das Gerät nicht unbedingt jährlich. Ein iPhone wird hingegen tatsächlich jedes Jahr mit neuer Hardware ausgestattet.

Das teurere OLED-Modell soll dagegen weiterhin ein „X“ im Namen tragen. Wie die größere Version dieses Modells benannt werden soll, darüber schweigt Cihra allerdings. Würde Apple seine Namensgebung beibehalten, müsste es eigentlich ein „Plus“ angehängt bekommen. Wie immer werden wir erst im Herbst wissen, wie sich Apple entschieden hat und welche Modelle, Spezifikationen und Bezeichnungen wirklich der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

