Samsung Galaxy J2 Pro in Gold (Bild: Samsung)

​Samsung Galaxy J2 Pro ohne Internet kommt. Es ist kein Flaggschiff-Smartphone von Apples größtem Konkurrenten und wird vermutlich dem iPhone keine Konkurrenz machen. Trotzdem ist das J2 Pro auf eine Weise interessant, um auch auf Mac Life darüber zu berichten. Denn es ist ein Gerät ganz ohne Internetanbindung. Kein LTE, kein WLAN. Der Datenaustausch mit dem Computer findet per Kabel statt. Es handelt sich dabei um eine Sonderausgabe eines bereits am Markt befindlichen Modells, bei dem alle Internetfunktionen deaktiviert wurden.

Es ist 2018. Samsung präsentiert ein neues „Smartphone“. Ein Smartphone ohne Internetanbindung. Kann das sein? Der 1. April ist längst vorbei und die Meldung also kein Scherz.

Galaxy J2 Pro ein günstiges Smartphone

Umgerechnet rund 150 Euro soll das Galaxy J2 Pro kosten. Noch ist unklar, in welchen Märkten Samsung das Gerät überall anbieten will. Fest steht aber schon jetzt. Sie können damit nicht surfen, keine Messenger nutzen, sondern nur SMS schreiben und Telefonieren. Darüber hinaus können Sie die eingebaute Kamera verwenden, um Fotos zu schießen. Die bietet immerhin 8 MP Auflösung und reicht also für Schnappschüsse. Die Frontkamera für Selfies bietet immerhin 5 MP Auflösung.

Wenn Sie Apps auf dem Gerät installieren möchten, dann geht das nur über einen Computer, an den Sie das J2 Pro anschließen. In Zeiten, da Freemium-Spiele aber einen Onlinezwang haben, dürften die Möglichkeiten der App-Nutzung deutlich geringer ausfallen als bei herkömmlichen Geräten. Natürlich könnten Sie Apps zur Navigation auch mit Offline-Kartenmaterial nutzen. Aber das müssten Sie dann jedes Mal vor der Reise auf das Gerät laden. Ob es Software-Updates geben wird, ist unklar. Immerhin installiert Samsung ein Offline-Wörterbuch für Schüler und Studenten. Offenbar ist das Gerät auch auf diese Zielgruppe ausgerichtet. Samsung möchte in speziellen Werbeaktionen Nutzer zwischen 18 und 21 Jahren damit ansprechen.

Technische Details

Das verfügt neben der angesprochenen Kamera außerdem über einen Vierkern-Prozessor mit 1,4 GHz (Snapdragon 425) und 1,5 GB RAM. Der Akku lässt sich austauschen und verfügt über 2.600 mAh Kapazität. Das AMOLED-Display bietet eine eher spartanische Auflösung von 960 x 540 Pixel. Wie groß der festverbaute Flashspeicher ist, ist noch nicht bekannt. Sehr wohl können Sie das Gerät aber per Micro-SD-Karte mit mehr Speicherkapazität aufrüsten.

Der koreanische Hersteller kündigte das Smartphone mittels Pressemitteilung in Korea an. Es wird in zwei Farbvarianten (Schwarz und Gold) angeboten.

