Kommende Woche Mittwoch bietet der Discounter Aldi das iPhone 6 Plus an. Doch das vermeintliche Schnäppchen könnte für Kopfzerbrechen bei der Kaufentscheidung sorgen. Denn bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass das Apple-Smartphone gar nicht so günstig angeboten werden wird.

Nur noch acht Mal schlafen und dann gibt es das iPhone 6 Plus mit 16 GB Speicher bei Aldi zu kaufen. Der Lebensmittel-Discounter verkauft Apples Smartphone als vermeintliches Schnäppchen. In jedem Fall wird der Preisdruck im Gebrauchtmarkt für dieses und andere Modelle durch die Aldi-Offerte weiter erhöht. Aber ist das iPhone 6 Plus beim Discounter überhaupt ein Schnäppchen?

iPhone 6 Plus mit wenig Speicher und in begrenzter Stückzahl

16 GB Speicher, das haben viele Apple-Kunden in den letzten Jahren moniert, ist für ein aktuelles Smartphone nicht mehr zeitgemäß. Darauf hat Apple zuletzt reagiert. Sie bekommen mittlerweile die neuen iPhone 7 mit 32 GB Speicher beim Basismodell. Die Kritiker werden sicher nicht dadurch verstummen, dass Apple selbst nicht mehr als Verkäufer auftritt. Denn beim Technologie-Konzern aus Cupertino wird das iPhone 6 Plus gar nicht mehr angeboten. Immerhin können Sie bei einem iPhone den Speicher nicht nachrüsten. Es hilft höchstens externes Zubehör oder die Cloud. Doch auch die kostet dann irgendwann Geld.

Ausverkauf bei Aldi?

Was tatsächlich bei Aldi geschieht, ist ein Ausverkauf von Altgeräten. Das können Sie auch daran erkennen, dass im Kleingerdruckten von Aldis Angebotsbeschreibungen vorab schon darauf hingewiesen wird, dass die Smartphones aus Cupertino nur in stark begrenzten Stückzahlen verfügbar sein werden und bereits am Vormittag des ersten Verkaufstages in manchen Filialen deshalb keine Geräte mehr vorrätig sein werden. Erschwerden kommt hinzu, dass das Smartphone gar nicht bundesweit angeboten wird, sondern nur in ausgewählten Filialen, wie es bei n-tv heißt.

In jedem Fall bekommen Sie aber Neuware und zusätzlich noch ein Starterkit von Aldis eigenem Mobilfunk-Angebot dabei. Das Smartphone vom Discounter können Sie, da es nicht mit einem SIM-Lock versehen ist, auch mit jedem anderen Mobilfunk-Anbieter verwenden. Die Hardware des iPhone 6 Plus ist ordentlich, die Kamera auch heute noch verhältnismäßig gut. Sie müssen eben immer in Rechnung stellen, dass das Gerät 2014 auf den Markt kam und in der Folgezeit drei weitere Generationen veröffentlicht wurden, die technisch immer aufgerüstet haben.