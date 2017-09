Technisch nicht realisierbar oder mangelnder Support der Hersteller? Es wäre eine herbe Enttäuschung. Kann die neue Apple Watch mit LTE-Support gar kein Roaming? Würde man im Ausland auf die Funktionalität im Mobilfunknetz also verzichten müssen? Ein Nutzer berichtet auf der Plattform Reddit, dass er den Apple-Support um Stellungnahme gebeten hat. Demzufolge unterstützt die clevere Uhr kein Roaming, und noch dazu gibt es regionale Einschränkungen. Mit einer europäischen Watch könnten Sie demnach keinen US-Anbieter verwenden.

Apple Watch Series 3 (Bild: Apple)

Auf Apples Webseite mit Informationen zur neuen Mobilfunk-Funktionalität der Watch Series 3 gibt es zwei Fußnoten. Die erste davon betrifft das Roaming und lautet wie folgt:

Apple Watch und iPhone benötigen denselben Mobilfunkanbieter. Nicht bei allen Mobilfunkanbietern verfügbar. Roaming ist außerhalb der Region, die dein Mobilfunkanbieter abdeckt, nicht verfügbar. Für Mobilfunkdienste ist ein Mobilfunktarif erforderlich. Weitere Informationen sind beim jeweiligen Mobilfunkanbieter erhältlich.

Wir haben den besonders interessanten Passus fett hervorgehoben. Tatsächlich ist genau dieser Satz mehrdeutig. Er könnte die Behauptung unterstützen, die der Reddit-Nutzer aufstellt, nachdem er eine Support-Anfrage an Apple gerichtet hat. Demzufolge wird die Smartwatch Roaming nicht unterstützen. Trotz der neuen EU-Regelung zum Roaming, die diesen Sommer in Kraft getreten ist, würde man die Smartwatch entsprechend nur innerhalb des eigenen Landes nutzen können.

Eine andere Lesart allerdings wäre, dass die Telekom in Deutschland nicht derselbe Anbieter ist wie T-Mobile in den USA. Entsprechend könnte man zwar innerhalb Europas die Uhr verwenden, nicht aber in den Vereinigten Staaten. Wir haben Apple in dieser Angelegenheit um eine klärende Stellungnahme gebeten und werden den Artikel aktualisieren, falls wir Antwort bekommen.

Europäische Watch Series 3 nicht kompatibel mit US-Mobilfunknetz?

Darüber hinaus gibt der Nutzer „learnjava“ an, dass der Support ihm Folgendes bestätigt habe: Es sei nicht möglich, mit einer in Europa gekauften Apple Watch eine Verbindung zu einem US-Mobilfunkanbieter einzurichten (oder einem chinesischen). Anhand der Antwort des Supports konnte er nicht entscheiden, ob dies hardware- oder softwarebedingt sei. Wer sich allerdings die Informationsseite Apples zur Cellular-Watch anschaut, stellt fest, dass für unterschiedliche Regionen der Welt andere Modelle mit je eigenen Modellnummern angegeben werden. Dies würde die These unterstützen, dass es hardwareseitige Restriktionen gibt. Ähnlich war es auch bei den frühen iPhones, die mangels kompatibler Mobilfunk-Chips nur in gewissen Regionen eingesetzt werden konnten.