24.04.2018 - 12:06 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apple hat gestern Abend einige frische Videos zum kürzlich veröffentlichten iPad auf YouTube bereitgestellt. Das Unternehmen versucht sich damit verstärkt an Bildungseinrichtungen und Studenten zu richten. Daher stellt man einmal mehr die Kombination aus iPad und dem Apple Pencil in den Vordergrund und zeigt in den unterschiedlichen Videos, wie die Zusammenarbeit beider Geräte in Notizen, Fotos und Keynote funktioniert.

Bereits seit der Veröffentlichung des neuen iPad bewirbt Apple das Gerät fleißig für Schüler und Studenten. Auch jetzt hat das Unternehmen wieder neue Videos auf YouTube bereitgestellt. In den 12 bis 17 Sekunden langen Spots setzt man wieder den Fokus auf den Apple Pencil und die erweiterten Funktionen, die die neue Unterstützung mit sich bringt.

Im ersten Video zeigt man etwa die einfache Arbeit in der Notiz-App. Dort lassen sich ganz einfach handschriftliche Notizen erstellen, Bilder einfügen und mehr. Währenddessen zeigt der zweite Spot die Zeichen-App Tayasui Sketches Pro, die weitere coole Möglichkeiten zum Kreieren von interessanten Inhalten bietet.

Natürlich dürfen auch Apples iWork-Apps nicht fehlen und so hat man sich dieses Mal für Keynote entschieden. Die App hatte passend zur iPad-Veröffentlichung ein umfangreiches Update erhalten, wodurch erstmals auch der Apple Pencil unterstützt wird. Gleiches gilt übrigens auch für Pages und Numbers.

Zu guter letzt widmet man sich auch einem systemweiten Feature: der Markierung. Diese Funktion findet sich etwa in der Fotos-App, in Mail und in einigen weiteren Anwendungen und erlaubt das schnelle und einfache Zeichnen in Bilder oder Screenshots.

