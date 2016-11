26.11.2016 - 17:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

USB-C wird durch die neuen MacBook Pro gewaltigen Aufwind bekommen und der Zubehörhersteller Kanex will davon profitieren. Neben einem USB-C-Kartenleser bietet der Hersteller auch einen USB-A-Adapter sowie einen Hub mit Gigabit-Ethernet für die neue Schnittstelle an. Interessant für Reisende: Ein USB-C-Ladegerät für den Zigarettenanzünder.



26.11.2016 - 17:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Zigarettenanzünder-Adapter mit USB-C (Bild: Kanex)

USB-A zu USB-C-Adapter (Bild: Kanex)

Kartenleser mit USB-C (Bild: Kanex) 1 /3

Kanex hat zahlreiche USB-C-Geräte vorgestellt. Sie dürften frischgebackene MacBook-Pro-Besitzer ansprechen, die ihr neues Gerät nicht mit Apple-Adaptern vollstecken wollen. Der USB-C-Card-Reader ersetzt dann den bisherigen SD-Kartenschacht in den Apple-Rechnern und liest nicht nur SD-Karten sondern auch die Formate MicroSD und Memory-Stick in allen ihren Abwandlungen aus. Der Kartenleser wird in Space-Grau und in Schwarz für jeweils knapp 40 US-Dollar verkauft.

Der USB-C-nach-USB-A-Adapter mit einem Textil-umhüllten Kabel und metallenen Endgliedern wird für 25 Euro angeboten. Interessenten können zwischen Space-Grau, Gold und Silber wählen.



Der USB-C-Hub mit 3 Ports und Gigabit-Ethernet kostet 60 US-Dollar.

Wir finden besonders den neuen USB-C-Charger für den Zigarettenanzünder interessant, der immerhin 3 Ampere liefert. Ein weiterer USB-A-Port erlaubt auch das Laden von iPhones und iPads, allerdings nur mit 1 Ampere. Der Zigarettenanzünder-Adapter kostet rund 40 US-Dollar und ist nur in schwarzer Gehäusefarbe erhältlich. Europreise für das Zubehör stehen noch aus.