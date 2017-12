Dieses Jahr verpasst Apple den neusten iPhone-Modellen endlich eine kabellose Ladefunktion. Wie bei anderen Geräten mit Qi-Standard üblich, muss das iPhone dazu relativ exakt auf dem Ladegerät ausgerichtet werden und darf maximal einige Millimeter davon entfernt liegen. Das Smartphone dabei wirklich nutzen zu können ist nicht ganz leicht, damit sogar umherzulaufen ist völlig unmöglich. Zumindest bisher.

Kabelloses Laden soll bald auch über größere Distanzen möglich sein (Bild: Energous)

Schon länger arbeiten verschiedene Firmen und Forscher daran, eine Technologie zu entwickeln, die kabelloses Laden über längere Distanzen und für mehrere Geräte gleichzeitg ermöglichen soll. Wie das Magazin Engadget berichtet, scheint die Firma Energous nun kurz davor zu sein, zumindest einen ersten und wichtigen Schritt in diese Richtung zu gehen. Dem Bericht nach, erhielt Energous für seinen WattUp Mid Field Sender eine Genehmigung der amerikanischen FCC (Federal Communications Commission), welche für den Betrieb und Verkauf eines solchen Ladegeräts nötig wäre. Energous wird die Neuentwicklung wohl bereits nächsten Monat auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas präsentieren.

Das Gerät soll allerdings noch nicht ganze Räume abdecken können, sondern nur bis zu einem Abstand von knapp einem Meter funktionieren. Auf einem Schreibtisch könnten so aber zum Beispiel ein Laptop und ein Smartphone kabellos geladen werden. Bis die Ladetechnologie von WattUp auch im Inneren von Smartphones und Laptops verbaut ist, wird zum Aufladen noch ein Empfänger benötigt, welcher an das Gerät gesteckt wird. Die wirklich kabellose Zukunft, ohne Adapter und im ganzen Raum, lässt also noch etwas auf sich warten.