Sie sind auf der Suche nach einem Bluetooth-Kopfhörer im mittleren Preissegment? Derzeit ist der Sennheiser 4.50 HD bei Amazon im Angebot. Der Kopfhörer bietet Geräuschunterdrückung an.

Bluetooth-Kopfhörer Sennheiser HD 4.50 (Bild: Sennheiser)

Nur 146 Euro zahlen Sie aktuell bei Amazon für den Sennheiser HD 4.50. Versandkosten fallen nicht zusätzlich an. Der Vergleichspreis für das Produkt liegt aktuell bei gut 170 Euro.

Der HD 4.50 von Sennheiser bietet einen Frequenzgang von 18 Hz bis 22 kHz. Über ein integriertes Mikrofon können Sie ihn auch als Headset nutzen. Neben Bluetooth unterstützt das Gerät außerdem NFC, um kompatible Geräte schneller zu koppeln. Das Kopfhörer unterstützt bei der Übertragung per Bluetooth aptX als Codec.

Hinweis: Weil wir es immer mal wieder erleben. Das Angebot ist relativ unverbindlich. So schnell wie die Preissenkung aufgetaucht ist, kann sie auch wieder verschwinden.