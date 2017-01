16.01.2017 - 15:26 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Apple Music hat derzeit eine Reihe von Komponenten: Musik, Musikvideos, mehr oder weniger Connect und den Radiosender Beats 1. Um das Angebot noch attraktiver zu gestalten und sich vor allem von Spotify und Pandoa abzuheben, soll Apple in Zukunft auch TV-Shows anbieten. Das ließ Jimmy Iovine in einem Interview anklingen. Man würde South Park jedenfalls nicht abweisen, nur weil die Show nichts mit Musik zu tun hat.



16.01.2017 - 15:26 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Das Wall Street Journal hat kürzlich Jimmy Iovine einige Fragen gestellt, auf die er zum Teil recht interessante Antworten zu berichten hatte. Daraufhin haben weitere Reporter nachgehakt und auch die Intentionen dahinter erfahren. Demnach soll Apple Music im Laufe des Jahres um Fernsehsendungen erweitert werden.

Nicht wegschicken, nur weil Musik-Bezug fehlt

Apple Music hat ein kleines Problem: Es kam relativ spät auf den Markt und kostet Geld, während konkurrierende Angebote, etwa von Spotify und Pandora, kostenlos nutzbar sind, wenn der Nutzer mit Werbeunterbrechungen einverstanden ist. Deshalb ist Iovine der Überzeugung, dass Apple Wege finden müsse, um sich abzusetzen und Apple Music damit attraktiver zu machen.

Dies wolle Apple über TV-Shows erreichen. Damit habe das Unternehmen die Chance, eine ganze Pop-Kultur für sich zu erzeugen und die Nutzer damit noch stärker an sich zu binden. Insgesamt würde Apple Music damit für den Nutzer noch interessanter werden.

Dabei wäre Iovine auch damit einverstanden, wenn es sich nicht um Musik handelt. Falls South Park anklopfen würde, würde er die Macher jedenfalls nicht wieder nach Hause schicken, nur weil es keine Musiker seien. Laut The Hollywood Reporter soll „Vital Signs”, eine gescriptete Show mit Dr. Dre, eine der ersten Apple-Produktionen sein, die in diese Kerbe schlägt. Neben „Vital Signs” soll auch „Planet of the Apps” und „Carpool Karaoke” gedreht werden.