Als Freund des gepflegten Point-and-Click-Abenteuers sollten Sie jetzt Ihren Blick in den App Store richten. Dort bekommen Sie aktuell nämlich Day of the Tentacle (DOTT) Remastered erstmals für iPhone und iPad reduziert. Für die Portierung und Neuauflage zeichnet sich Double Fine Productions aus.

Das Tentakel will die Welt erobern in Day of the Tentacle (Bild: Double Fine Productions)

Derzeit zahlen Sie für DOTT Remastered im App Store 2,29 Euro. Zuletzt kostete das Abenteuerspiel noch 5,49 Euro. Das Angebot ist nur für beschränkte Zeit gültig. Es handelt sich um eine Universal-App für iPhone und iPad. Es wird in jedem Fall iOS 9.0 oder neuer benötigt.

Zum Deal: DOTT Remastered im App Store günstiger kaufen.

Laden im App Store Day of the Tentacle Remastered Entwickler: Double Fine Productions, Inc. Preis: 2,29 €

Natürlich liegt das Markenzeichen noch bei Lucasfilm, aber Day of the Tentacle Remastered wurde von Double Fine Productions entwickelt. Das Orignal erschien 1993 noch unter dem Label LucasArts. „Erfinder“ beziehungsweise geistiger Schöper ist Ron Gilbert. DOTT ist so etwas wie der Nachfolger zum Erfolgshit Maniac Mansion. Tim Schafer, von Double Fine, wirkte seinerzeit an der Entstehung des Point-and-Click-Adventures mit.

Zur Story: Ein lila Tentakelwesen, das vom Wissenschaftler Dr. Fred geschaffen wurde, ist dabei die Weltherrschaft zu erlangen. Nur Sie können dies verhindern!