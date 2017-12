Bei Amazon, aber auch Saturn und Media Markt bekommen Sie momentan eine Guthaben-Karte für Sonys Onlinedienst PlayStation Plus günstiger. Der Anbieter hatte erst in diesem Jahr den Preis für den Service angehiben. Er kostet nun eigentlich 59,99 Euro für 12 Monate. Doch derzeit bekommen Sie die Guthabenkarte zum Preis von lediglich 44,99 Euro. Diese eignet sich auch gut als Weihnachtsgeschenk. Aber Obacht: Bei Amazon erhalten Sie einen Code und können wahlweise Guthaben für Deutschland oder Österreich einkaufen. Bei Saturn und Media Markt erhalten Sie eine Guthabenkarte per Post geliefert. Nur bei Saturn ist der Versand in jedem Fall gratis. Media Markt möchte zusätzlich noch Gebühren für Porto und Verpackung. Alternativ können Sie sich die Karte auch in einen Markt in Ihrer Nähe liefern lassen.

PlayStation Plus Logo (Bild: Sony Interactive Entertainment)

Angebot 1: „PlayStation Plus Card 12 Monate“ bei Amazon stark reduziert.

Angebot 2: „PlayStation Plus Card 12 Monate“ bei Saturn stark reduziert .

Angebot 3: „PlayStation Plus Card 12 Monate“ bei Media Markt stark reduziert .

Die Karte ist mit deutschen SEN-Konten kompatibel. Sie laden damit Ihr Guthaben auf, wie Sie es bei iTunes mit einer iTunes-Karte täten, allerdings nur für PlayStation Plus. Dies ist ein besonderer Service Sonys, bei dem Kunden jeden Monate mehrere Spiele gratis für PlayStation 4 und 3 erhalten, sowie PS Vita. Außerdem können Sie über PS Plus (vergleichbar mit Xbox Live Gold) auch am Online-Gameplay teilnehmen und bekommen mehr Rabatte zugesichert, sowie mehr Cloudspeicher für Ihre Savegames.