30.01.2017 - 19:51 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

Apple hat die erste Beta von watchOS 3.2 für zahlende Entwickler veröffentlicht. Die neue Betriebssystemversion für die Apple Watch bringt den Kino-Modus („Theater Mode”) mit, der das Uhrendisplay beim Armheben nicht mehr aktiviert. Das soll Störungen vermeiden.



watchOS bekommt einen Kino-Modus (Bild: Stefan Molz)

Die Beta 1 von watchOS 3.2 wurde jetzt verteilt. Das Betriebssystem für die Apple Watch beinhaltet den Theater Mode, von dem es vor einigen Wochen hieß, dass er auch für iOS erscheinen wird. Diese Gerüchte haben sich als falsch erwiesen. Zumindest bekam die neue Beta von iOS keinen solchen Modus. Eventuell reicht Apple ihn noch nach.

Der Kino-Modus erinnert ein wenig an den Flugzeugmodus, doch wird die Uhr nicht abgeschaltet sondern lediglich auf lautlos gestellt. Auch die Display-Aktivierung beim Armheben wird in diesem Modus deaktiviert. Da die Displays der Smartwatches sehr hell sind, stören sie ganz besonders den Kinogenuss. Das gilt natürlich auch für Smartphones, doch leider hat Apple hier noch keine Lösung parat. Wir empfehlen im Kino den Flugzeugmodus zu aktivieren, denn dann gibt es auch keine Vibrationen beim iPhone, die Zuschauer in besonders leisen Passagen ebenfalls nerven können.

Wer das nicht will, kann zumindest den Kino-Modus der Apple Watch einschalten. Die Benachrichtigungen per Vibration sind bei diesem Gerät für Außenstehende praktisch unhörbar. Wer die Benachrichtigung lesen will, muss auf die Digital Crown oder das Display tippen, das sich daraufhin einschaltet.

Siri auf der Apple Watch öffnet sich Entwicklern

App-Entwicklern bietet watchOS 3.2 zudem neue Funktionen im Zusammenhang mit Siri. Der Sprachassistent kann wie beim iPhone ab der kommenden watchOS-Version auf Apps von Drittanbietern zugreifen.