10.02.2017 - 09:33 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Nach der Ankündigung im letzten September werden die BeatsX ab jetzt offiziell verkauft. Mit dem Verkaufsstart kommen natürlich langsam auch die ersten Reviews sowie Hands-On-Berichte von verschiedenen bekannten YouTubern und diese verraten einige bisher unbekannte Details. Wir haben die wichtigsten Informationen für Sie zusammengefasst und verraten Ihnen, welches besonderes Extra Apple den BeatsX beilegt.



Während die Beats Solo3, die Powerbeats3 und sogar die Apple AirPods bereits vor mehreren Monaten erschienen sind, war es lange still um die BeatsX. In dieser Woche brach Apple endlich das Schweigen und kündigte den Verkaufsstart für den heutigen Tag an. Gleichzeitig erhielten diverse YouTuber die Chance die neuen Kopfhörer mit dem W1-Chip zu testen. In einem ausführlichen Video vergleichte beispielsweise Jonathan Morrison die BeatsX mit den Apple AirPods. Auf dem YouTube-Channel UrAvgConsumer stellte man einen ähnlichen Vergleich mit anderen Kopfhörer mit Nackenband an.

Morrison hat beim Auspacken einen kleinen Flyer entdeckt, der für viele Nutzer interessant sein dürfte. Denn es hat den Anschein als würde Apple jedem BeatsX-Käufer ein dreimonatiges kostenloses Abo von Apple Music spendieren. Alles was man dafür tun muss, ist die neuen Kopfhörer auf der „Beats By Dre"-Website zu registrieren und den beiliegenden Code einzugeben. Ob ein solcher Code auch hierzulande beiliegt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Weiter macht der YouTuber in seinem Video deutlich, was ihm besonders an den neuen Beats-Ohrhörern gefällt. Dabei nennt er natürlich den Verbindungskomfort durch den W1-Chip und auch die iCloud-Connectivität, mit der die Kopfhörer auch ohne zusätzlichen Aufwand an anderen Apple-Geräten verwendet werden können. Auch die InLine-Fernbedienung zur Musiksteuerung gefällt ihm. Diese ist äußerst praktisch, da man die Lautstärke sowie die Wiedergabe regeln kann. Bei den AirPods muss hierzu erst Siri aktiviert oder das iPhone bemüht werden.

Die BeatsX sind ab sofort im Apple Online Store für einen Preis von 149,95 Euro in vier verschiedenen Farben verfügbar.