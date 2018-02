Fire TV 4K reduziert. Bei Media Markt bekommen Sie derzeit das neuste Fire TV 4K Dongle mit Alexa Sprachfernbedienung im Paket günstiger angeboten als bei Amazon selbst. Sie zahlen dafür momentan nur 64,99 Euro statt 79,99 Euro. Der Hersteller hat die neueste Box deutlich geschrumpft, sie verschwindet hinter dem Fernseher. Das Gerät unterstützt die Wiedergabe von 4K- und HDR-Inhalten. Es wiegt lediglich 87 Gramm und misst nur 65 x 15 x 65 mm. Die Stromversorgung erfolgt per USB. Am Fernseher oder Monitor schließen Sie das Gerät mittels HDMI an.

Fire TV 4K (Bild: Amazon)

Zum Angebot : Fire TV 4K mit Sprachfernbedienung günstiger.