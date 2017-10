Jetzt günstiger kaufen: Diese Woche bekommen Sie ein MacBook Pro in Space Grau mit 2,7 GHz Intel Core i7, 16 GB RAM und 512 GB SSD für nur 2.399 Euro. Es handelt sich um das Modell MLH42D/A von Ende 2016 mit Touch Bar und Touch ID. Wenn Sie nicht unbedingt die neuste Prozessortechnologie benötigen, können Sie hier zuschlagen. Versandkosten fallen nicht zusätzlich an. Wir weise darauf hin, dass es über den Marketplace von Amazon ein noch etwas günstigeres Angebot gibt. Der Händler sitzt allerdings in Luxembourg und wir können dessen Seriosität nicht verifizieren. Bei einer Ware in dieser Preiskategorie ist es uns daher lieber, auf ein verlässliches Haus wie Cyberport zu verweisen.

MacBook Pro in Space Grau (Bild: Apple)

Zum Angebot: MacBook Pro 15 Zoll aus 2016 günstiger kaufen .