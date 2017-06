Derzeit gibt es bei Cyberport eine Rabattaktion namens „White Weekend“, die ein wenig versucht den „Black Friday“ im November zu kopieren. Zu den speziellen Sonderangeboten des Onlinehändlers gehört ein Paket von zwei WD-RED-Festplatten mit je 4 TB Speicher, das Sie günstiger erhalten.

Im Zweierset bekommen Sie die für NAS-Systeme geeigneten WD-RED-Festplatten günstiger. Zwei 4 TB große Platten im 3,5 Zoll Format bekommen Sie derzeit zum Preis von nur 259 Euro zuzüglich Versandkosten. Im Preisvergleich bekommen Sie eine einzelne Platte günstigst für knapp 140 Euro. Sie können also ein paar Euro beim Angebot von Cyberport sparen.

Die Festplatten drehen mit 5.400 Umdrehungen pro Minute und bieten jeweils 64 MB Cache. Mittels SATA-Schnittstelle wird eine Datenübertragung von maximal 600 MB pro Sekunde erzielt. Das Besondere an den Festplatten des Typs WD RED ist die optimierte Firmware für Datensicherheit und Laufruhe. Zudem sind die Platte leise und stromsparend und eigenen sich so sehr gut für den Einsatz in Netzwerkspeichern.

