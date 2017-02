Ab sofort bekommen Sie von Zubehöranbieter hardwrk dessen Sichtschutzfolie „Magnetic Privacy Filter“ auch für die neuen MacBook Pro mit Touch Bar. Die Firma hat sein Portfolio dahingehend erweitert. Die spezielle Displayschutzfolie soll unaufdringlich neugierige Blicke vom Display Ihres Apple-Laptops fernhalten.

MacBook Pro mit Touch Bar (Bild: Stefan Molz)

Wir haben Ihnen bereits im Dezember den „Magnetic Privacy Filter“ von hardwrk vorgestellt. Zu dieser Zeit war das Produkt allerdings noch nicht in Ausführungen für die neuen MacBook Pro mit Touch Bar verfügbar. Das hat sich mittlerweile geändert.

Displayschutzfolie für MacBook mit patentierter Anbringung

Die spezielle Displayschutzfolie lässt Sie, wenn Sie vor dem MacBook sitzen, weiterhin auf das Display blicken. Zuschauer, die nicht im richtigen Winkel vor dem Gerät sitzen, werden jedoch in Ihrer Neugier gebremst. Tatsächlich gibt es Situationen, in denen Sie möglicherweise sensible Daten bearbeiten, die nicht jeder unmittelbar mitbekommen soll. Vielleicht im Arbeitsumfeld oder wenn Sie in fremden Umgebungen, beispielsweise an Flughäfen, sensible Daten beim Onlinebanking verwenden, möchten Sie nicht, dass jemand lesen kann, was auf dem Display zu lesen ist.

Produkthinweis hardwrk Magnetic Privacy Filter - magnetischer Antispy Sichtschutz für Apple MacBook retina 15" - neues Modell (Late 2016) mit Touch Bar - Schutzfolie Blickschutzfilter zum schnellen Anbringen und Abnehmen Preis: 49,90 €

Die Anbringung einer Folie ist normalerweise nicht im Handumdrehen erledigt. Sie benötigt mitunter viel Fingerspitzengefühl, um keine Luftblasen entstehen zu lassen. Deshalb hat hardwrk sich etwas überlegt: einen Mechanismus zum schnellen Anbringen und Abnehmen des „Magnetic Privacy Filters“. Die Idee dahinter hat der Anbieter aus Deutschland sogar zum Patent angemeldet.

Natürlich schützt das Produkt Ihr MacBook Pro nicht nur vor neugierigen Blicken, sondern auch vor Staub und Schmutz. Sie erhalten das patentierte Produkt von hardwrk auf Amazon zum Preis von 49,90 Euro.