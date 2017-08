Tauchen Sie ein in Virtual Reality: Apple hat mit seinen neuen iMacs Geräte ins Portfolio aufgenommen, die endlich auch kompatibel mit Virtual Reality sind. Ganz zu schweigen vom iMac Pro. Doch manche von Ihnen werden vielleicht einen Spiele-PC besitzen, und sind deshalb womöglich interessiert an diesem Angebot. Sie bekommen Oculus Rift, die VR-Brille, inklusive der speziellen Touch Controller und sechs Spielen zum Preis von nur 399,99 Euro auf eBay. Der Vergleichspreis liegt derzeit bei knapp 450 Euro. Der Standardversand in Deutschland ist gratis und eine Lieferung an die Abholstation möglich.

Oculus Rift inklusive Touch Controllern (Bild: Oculus)

