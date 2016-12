22.12.2016 - 15:20 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Wie jetzt bekannt wurde, hat die von der Regierung gedeckte „Innovation Network Corporation of Japan" den iPhone-Display-Zulieferer Japan Display mit sagenhaften 600 Millionen Euro gerettet. Dies war dringend nötig, da die Bestellungen an Display-Panels in den letzten Jahren stark gefallen waren und viele Hersteller auf die OLED-Technologie umgestiegen sind. Eine Technologie, die Japan Display derzeit noch nicht im Programm hat.



22.12.2016 - 15:20 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Erst heute Morgen berichten wir darüber, dass Apples Zulieferer Probleme haben könnten im nächsten Jahr ausreichende OLED-Displays für das Jubiläums-iPhone bereitzustellen. Dies liegt unter anderem an den entsprechenden Fertigungsmaschinen, von denen Canon Tokki im Jahr nur circa zehn herstellen kann. Die Nachrfrage ist hoch und der Preis mit 80 Millionen Euro pro Maschine ebenfalls. Da verwundert es nicht, dass Hersteller, die den Trend nicht rechtzeitig erkannt haben, ins Straucheln geraten und nun warten müssen. Ein aktuelles Beispiel ist Japan Display, das seit geraumer Zeit zu Apples Zulieferern gehört und durch sinkende Bestellungen und fehlender OLED-Fertigungsmaschinen nun gerettet werden musste.

Es wird bereits seit einiger Zeit spekuliert, dass Apple die nächste iPhone-Generation mit einem OLED-Display ausstatten möchte. Große Mengen können derzeit nur Samsung und LG produzieren, wobei diese natürlich noch Panels für eigene Produkte benötigen.

Auch Sharp ist auf dem Weg in die OLED-Produktion und wird voraussichtlich im nächsten Jahr durchstarten. Laut dem Wall Street Journal soll die „600 Millionen Euro"-Finanzspritze aus öffentlichen Mittel bei Japan Display dazu verwenden werden, um die Produktionsstätten auf die OLED-Technologie umzurüsten. Apple könnte in den nächsten ein bis zwei Jahren auf vier Produzenten zurückgreifen, um eine ausreichende Anzahl an OLED-Panels für die eigene Produktpalette zu erhalten. Im Moment verbaut Apple OLED-Displays nur in der Apple Watch und in der Touch Bar des neuen MacBook Pro. Interne Tests mit entsprechenden iPhone-Prototypen sollen ebenfall seit geraumer Zeit stattfinden. Eventuell setzt man in den nächsten Jahren auch beim Display neuer MacBook-Computer auf die vielversprechende Technologie.