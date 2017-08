Apple hat seine Partner aus dem Bildungssektor über weitreichende Änderungen für iTunes U informiert. Im September dieses Jahres werden die Inhalte der iTunes-U-Sammlungen zu Apple Podcasts umgezogen. Dies geht einher mit der Veröffentlichung von iTunes 12.7. Für Mac- und iPhone-, sowie iPad-Nutzer ergeben sich damit aber einige Veränderungen, die auch manche Gewohnheit aufbrechen könnten.

iTunes U auf dem iPad (Bild: Alexander Trust)

Tatsächlich werden Mac-Nutzer ab September keinen direkten Zugriff mehr auf den iTunes-U-Katalog haben, in der Form, dass Ihnen die Übersicht der Kurse fehlen wird, mit deren Hilfe sie durch das Angebot navigiert sind und Inhalte entdeckt haben. Diese bleibt dann ausschließlich iPhone- und iPad-Nutzern vorbehalten, für die es eine separate iTunes-U-App gibt und weiterhin geben wird. Sie werden aber sehr wohl über die Podcast-Rubrik in iTunes Zugriff auf die einzelnen Kurse haben können. Ob darunter die Übersicht leiden wird, bleibt abzuwarten.

Für iOS-Nutzer ergibt sich ab September aber ebenfalls eine Änderung. Denn die iTunes-U-App wird ab diesem Zeitpunkt nur noch eine Kursübersicht bieten, aber keine thematischen Sammlungen mehr anzeigen. Apple wird die bisherigen Sammlungen automatisch in unterschiedliche Podcast-Kategorien umwandeln. Sollte das nicht funktionieren wie gewünscht, können die Urheber mit dem „iTunes Podcast Site Manager“ diese anpassen.

Kein Kursmaterial mehr am Mac und PC?

Wie es scheint, werden zudem in Zukunft nur noch iOS-Nutzer über die iTunes-U-App in der Lage sein, Kursmaterial auf ihre Geräte herunterzuladen. Mit dem Ende der iTunes-U-Sektion in iTunes fehlt diese Option am Desktop-Computer dann. Ob Apple eine Alternative über die Podcasts-Rubrik anbieten wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar.

Darüber hinaus wurden die Partner angewiesen, Inhalte, die als ePub vorliegen, in PDF zu migrieren, da diese ansonsten mit Apple Podcasts nicht kompatibel wären. Das beißt sich allerdings mit Apples eigenen Hinweisen für Podcast-Produzenten.

Migration zu Apple Podcasts ohne Mehraufwand

Apple instruiert seine Partner, dass die iTunes-U-Inhalte in Zukunft automatisch zur Podcasts-App migriert würden. Anbieter müssten selbst keine Hand anlegen. Der iPhone-Hersteller rät den Partnern aber, die Chance zu nutzen, um alte und fehlerhafte Inhalte zu überarbeiten, damit am Ende nur die Inhalte zu den Podcasts migriert würden, die auch tatsächlich dort landen sollen.