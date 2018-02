Irgendwann kommt bei Apple-Produkten stets der Punkt, an dem die Hardware-Unterstützung eingestellt wird. In wenigen Monaten wird es hingegen Software – genauer den iTunes Store für Windows Vista/XP und Apple TV (1. Generation) – betreffen. In einem aktuellen Support-Dokument kündigte Apple diesen Schritt für den 25. Mai an und nannte auch einen Grund für die Einstellung auf den genannten Geräten.