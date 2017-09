13.09.2017 - 10:36 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Ein der großen Überraschungen der letzten Stunde dürfte nicht auf Apples Bühne passiert sein, sondern findet sich abseits auf Ihrem Mac. Kurz nach der Keynote veröffentlichte das Unternehmen nämlich iTunes 12.7. Mit der Aktualisierung richtet man die Software neu aus und entschlackt gleichzeitig die Anwendung. Dazu hat Apple den App Store entfernt und bietet ab sofort nur noch Mediainhalte, wie Musik, Hörbücher, Filme, Serien und Podcasts, an.



Apple setzt den Fokus von iTunes wieder auf Medieninhalte (Bild: Screenshot)

Apple hat mit iTunes 12.7 den App Store für iOS-Geräte völlig vom Mac verbannt. Auch Klingeltöne wird es nicht mehr über den Mac geben. Apps und Klingeltöne können also nur noch direkt über die iOS-Geräte bezogen werden. Damit gehen auch weitere Änderungen einher, die nicht allen Nutzern auf dem ersten Blick auffallen dürften. So wanderte das Internetradio nun in die Musik-Kategorie und iTunes U ist ab sofort in Podcasts zu finden.

Der iOS App Store ist nicht mehr auf dem Mac verfügbar (Bild: Screenshot)

Das hat sich sonst noch geändert: