Elcomsoft hat sich in der Branche einen Namen mit Tools gemacht, deren Aufgabe es ist, an Daten zu kommen, die verschlüsselt sind. Er hat Forbes erzählt, dass iPhones, unabhängig davon, ob iCloud-Backups ein- oder ausgeschaltet sind, Telefoniedaten an Apple senden. Ein anderer Sicherheitsexperte sieht das Problem, hält es aber eher für einen Bug, denn so wie sich das Fehlerbild zeigt, ist es durchaus eine gewollte Funktion.



Datenschutz in iOS (Bild: CC0)

Vladimir Katalov ist der CEO von Elcomsoft. Er hat Forbes gegenüber mitgeteilt, dass iPhones ihre Telefoniedaten ziemlich bereitwillig an Apple-Server übertragen. Das sei seit iOS 10 noch schlimmer geworden, denn in der aktuellen Generation können auch Apps wie WhatsApp oder Skype das Telefonie-Interface verwenden.

iPhone an iCloud

Wie Katalov erläutert, lädt jedes iPhone, das einen Anruf erhält, die Daten auf den iCloud-Server. Dabei ist es, im Gegensatz zu dem, was Apple sagt, unerheblich, ob iCloud-Backups verwendet werden oder nicht. Der Schalter, der hierfür umgelegt werden muss, ist iCloud Drive. Deaktiviert man iCloud Drive jedoch, kann das einige Nebenwirkungen mit sich bringen, sodass Apps nicht mehr wie gewohnt funktionieren oder ihre Daten verlieren.

Apple selbst gibt zu verstehen, dass Anrufdaten nur von FaceTime-Anrufen für einen Zeitraum von 30 Tagen gespeichert werden. Katalov fand heraus, dass die darüber hinausgehenden Daten bis zu fünf Monate in der iCloud verweilen. Die gespeicherten Informationen umfassen so gut wie alle Details des Gesprächs inklusive dem Gesprächspartner und der Dauer des Anrufs.

Nur ein Bug?

Jonathan Zdiziarski, der vor allem im Zuge der Berichterstattung des FBI-Falls gerne zitiert wurde und sich mit der Sicherheit von iOS auskennt, geht davon aus, dass es sich hierbei um einen Bug handelt. Für ihn liest sich das Fehlerbild so, als würde Apple die Synchronisierung nutzen, um die Daten auf allen Geräten verfügbar zu machen, beispielsweise um FaceTime-Anrufe, die vom Mac stattfanden, auf dem iPhone darstellen zu können. Dass die Daten in iCloud Drive gespeichert werden, wäre demnach naheliegend, wenngleich es ungeschickt und unnötig ist, sie so lange aufzubewahren.