17.11.2016 - 21:05 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

iPhones werden in China hergestellt, doch das muss nicht so bleiben: Apple soll einem Medienbericht nach Foxconn gebeten haben, die Produktion in den USA zu evaluieren. Das könnte für Apple finanzielle und politische Vorteile bieten.



17.11.2016 - 21:05 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

USA könnten Produktionsstandort für iPhones werden. (Bild: jnn1776/ CC BY SA 2.0)

Die sich abzeichnende Abschottung der USA und mögliche Einschnitte beim Freihandel scheint Apple rotieren zu lassen. Nach einem Bericht der Wirtschaftszeitung Nikkei Asian Review hat Apple seine Haus- und Hoflieferanten gebeten, die Produktion des iPhones in den USA zu prüfen.

In Zukunft könnte es also iPhones mit der Bezeichnung "Made in America" geben. Aktuell werden sie in China zusammengebaut und in die USA importiert. Die Produktionskosten sind in den USA deutlich höher als in China. Das liegt vor allem an den höheren Löhnen.

Apple soll auch den Auftragsfertiger Pegatron nach einer US-Produktion gefragt haben. Das sei schon im Juni 2016 passiert. Während Foxconn die Option prüfen will, habe Pegatron abgewunken, heißt es in dem Bericht.

2016 hielt der künftige Präsident der USA, Donald Trump, eine Rede an einer Uni im US-Bundesstaat Virginia, in der er sagte: "Wir werden Apple dazu bringen, ihre verdammten Computer und Sachen in diesem Land statt im Ausland zu bauen". Er drohte damals mit einer Importsteuer von 45 Prozent auf Waren, die aus China importiert werden.



Lesetipp

Apple soll Produktion von Foxconn zu Pegatron verlagern

Noch ist Pegatron wesentlich kleiner als Konkurrent Foxconn, doch Foxconns Produktionsprobleme beim iPhone 5 und konkurrenzfähige Preise sorgen... mehr

Apple-Chef Tim Cook teilte in einem Interview mit 20Minutes mit, dass Apple in China nicht wegen niedrigerer Arbeitskosten fertigen lasse sondern wegen der besseren Fähigkeiten der Unternehmen vor Ort. [product shop="amazon" /]

Bei diesen Überlegungen spielt auch eine Rolle, wo die Zulieferbetriebe sitzen. Aktuell werden Komponenten größtenteils aus dem asiatischen Raum bei der Produktion von iPhones benötigt, die sonst mühsam in die USA importiert werden müssten. Dazu gehören die SoC, die Displays und die Speicherbausteine. Das würde sich auch mit einer hohen Importsteuer nicht allzu schnell ändern.

Und was würden die Kunden sagen, wenn iPhones deutlich teuerer würden?