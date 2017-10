Apple-Smartphone macht Konkurrenz glücklich: Es wurde schon im Vorfeld vermutet. Nun gibt es neue Hinweise. Analysten von Counterpoint Technology behaupten, dass Samsung mit dem Verkauf von Bauteilen für das iPhone X 4 Milliarden US-Dollar mehr Umsatz generiert als es firmenintern mit Bauteilen für das Galaxy S8 erzielt.

iPhone X (Bild: Apple)

Das Wall Street Journal berichtet über eine neue Analyse von Counterpoint Techn ology. Dort hat man eine Prognose unternommen für die ersten 20 Monate nachdem das iPhone X in den Handel kommt. Also für die Zeit nach dem 3. November. Genau in dieser Periode würde Samsung ganze vier Milliarden US-Dollar „mehr“ Umsatz mit dem Verkauf an Bauteilen für das Face-ID-Smartphone erzielen als es firmenintern für Bauteile des Flaggschiff-Smartphones Galaxy S8 erlöst.

Konkret erwartet Counterpoint, dass Apple in dieser Zeit 130 Millionen iPhone X verkauft. An jedem verdient Samsung 110 US-Dollar mit. In der gleichen Zeit würden aber lediglich 50 Millionen Galaxy S8 verkauft, an denen Samsung je 202 US-Dollar „verdient“. Der Erlös wird auf Bauteile wie Chips und Displays runtergebrochen. Neben Samsung Electronics berücksichtigt Counterpoint außerdem zwei Tochterunternehmen Samsungs, die Batterien und Kondensatoren herstellen.

Apple pusht Samsung

Es wird erwartet, dass Apple und Samsung gleichermaßen im Jahr 2017 zu den profitabelsten Unternehmen weltweit zählen. Sie sollen sogar die beiden profitabelsten Konzerne sein, wenn man in der Aufstellung chinesische Banken nicht berücksichtigt.

Während Samsung also Milliarden mit dem Verkauf von Displays und Nand-Flash-Speicher an Apple verdient, hofft auch das Unternehmen aus Cupertino seine Verkaufszahlen steigern zu können. Dies behauptet die Investmentbank CLSA. Dort heißt es, das Unternehmen sieht die Erweiterung des eigenen Produktportfolios mit dem iPhone 8 (Plus) und dem iPhone X positiv.

Liaison der Konzerne reicht weit zurück

Laut WSJ geht die Liaison von Apple und Samsung schon viele Jahre zurück. Der Enkel des Samsung-Gründers, Lee Jae-yong, habe vor über einer Dekade mit dem Apple-Mitgründer Steve Jobs verhandelt. Schon in dieser Zeit belieferte Samsung Apple mit Speicher für iPods. Diese Information stamme von Personen, die mit den Angelegenheiten vertraut seien.

Außerdem erwähnenswert ist eine kleine Randnotiz: Wenn Teilnehmer von Meetings bei Samsung ein iPhone hervorholen, bekommen Sie gesagt, dass das kein Problem sei, da Apple der beste Kunde Samsungs sei. Trotzdem ist nicht immer alles eitel Sonnenschein gewesen. Apple-Fans erinnern sich an viele Kämpfe, die zwischen den Unternehmen vor Gericht ausgefochten wurden.

Samsung Schuld am hohen Kaufpreis des iPhone X?

Während Samsung nun viel Geld am iPhone X verdient, liegt dies laut Analyst Ming-Chi Kuo von KGI Securities auch daran, dass das Unternehmen derzeit der ausschließliche Lieferant für die OLED-Displays in den Geräten sei. Somit könne das Unternehmen den Preis diktieren. Apple hat aber für die Zukunft schon Versuche unternommen, Sharp oder Japan Display anzuhalten, ihre OLED-Display-Produktion auszubauen. Außerdem ist Apple auf der Suche nach Alternativen für Nand-Flash-Speicher. Es hat sich an der Übernahme des Speichergeschäfts Toshibas beteiligt und könnte so mittelfristig ein paar alte Zöpfe abschneiden.