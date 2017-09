Ist das iPhone X teuer und gefragt? Noch ist das Jubiläumssmartphone Apples gar nicht zu haben. Vorbestellungen für das Gerät mit Face ID starten erst Ende Oktober. Ausgeliefert wird erst Anfang November. Doch wenn eines alleine durch die Verschiebung des Veröffentlichungstermins klar geworden sein dürfte: Das Unternehmen aus Cupertino wird es in den ersten Monaten schwer haben, die Nachfrage zu befriedigen und das trotz des hohen Preises.

iPhone X (Bild: Apple)

Das neue iPhone 8 und das passenden Plus-Modell sind in manchen Konfigurationen bereits ausverkauft. Die Lieferzeiten sind allerdings nicht ganz so dramatisch wie bei anderen Modellen hochgeschraubt worden. Es ist müßig zu spekulieren, ob Apple einfach mehr Geräte produziert hat, oder ob das Unternehmen tatsächlich zu wenige davon hat.

Nachfrage nach iPhone X hoch

Ganz sicher zeigt die Situation aber eines: Trotz der scheinbar großen Nachfrage nach dem 8er-Modell besteht auch Bedarf an Apples neuem Flaggschiff-Smartphone iPhone X. Analyst Ming-Chi Kuo glaubt, dass das Unternehmen aus Cupertino eine ganze Weile brauchen wird, um diesem Herr zu werden. Er macht, wie schon zuvor, Produktionsschwierigkeiten dafür verantwortlich. Deswegen reduziert er die eigene Prognose für das verbleibende Jahr 2017: Apple würde noch 40 Millionen iPhone X bis zum Jahresende verkaufen. Im kommenden Jahr würden dann weitere 80 bis 90 Millionen Geräte hinzukommen. Erst in Apples zweitem Fiskalquartal 2018 würde sich entspannen.

Nur zwei Farben, anders als beim iPhone 8

Das neue iPhone 8 und iPhone 8 Plus können Sie seit heute vorbestellen. Es steht wahlweise mit 64 oder 256 GB Speicher in drei unterschiedlichen Farben zur Wahl. Das kommende iPhone X allerdings wird bloß in zwei Farben angeboten: Silber und Spacegrau. Der Analyst Kuo allerdings glaubt, dass in diesem Fall ebenfalls Produktionsprobleme der Grund für das Ausbleiben einer dritten Farbvariante sein könnten. Eventuell veröffentlicht Apple diese dann zu einem späteren Zeitpunkt. Wir erinnern uns, dass es in der Vergangenheit von Apples Smartphone schon einmal Schwierigkeiten bei der Produktion eines „weißen“ iPhone 4 gab.