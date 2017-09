21.09.2017 - 09:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Spätestens mit der Verkündung des späten Erstausliefertermins war klar, dass Apple bei der Produktion des iPhone X Probleme hat und es daher nicht simultan mit dem iPhone 8 ausliefern kann. Nun gibt es einen neuen Bericht, der von weiteren Verzögerungen spricht, wodurch die richtige Produktion erst Mitte Oktober starten könnte. Dadurch würde sich die Ausliefermenge für den 3. November weiter verknappen.



iPhone X. Es ist Apples Jubiläums-iPhone und steht spätestens seit der Vorstellung in der vergangenen Woche im Fokus viele potentieller Käufer. Bereits bei der offiziellen Enthüllung sorgte Apple für eine große Überraschung: Das iPhone X wird nicht vor dem 27. Oktober vorbestellbar sein, während die Auslieferung erst Anfang November erfolgen soll. Das ist eigentlich sehr Apple-untypisch und macht vielen Grund zur Sorge.

Bereits zuvor nahm man an, dass das iPhone X mit Problemen zu kämpfen hat. Damals machte man noch Probleme mit den 3D-Sensoren und die mögliche „Touch ID“-Integration, die es dann doch nicht in das Smartphone schaffte, verantwortlich. Laut einer aktuellen Notiz an Investoren von Barron's hat Apple die richtige Produktion des iPhone X noch gar nicht gestartet. Dies hätte der Analyst Christopher Case bei einer mehrwöchigen Reise durch Asien erfahren, während der er sich mit zahlreichen Zulieferern traf. Damit würde Apple nicht nur einen Monat später, als noch letzten Monat angenommen, starten, sondern zwei Monate später als noch im Juni berichtet.

Damit steht die Vorbestellung unter keinem guten Stern und dürfte wohl viele potentielle Käufer leer ausgehen lassen beziehungsweise zu sehr langen Wartezeiten führen, die bis in das nächste Jahr hineinreichen könnten. Der Analyst merkt auch an, dass die Verzögerung den Umsatz im Weihnachtsgeschäft schaden wird, wobei allerdings ebenso gut vorstellbar ist, dass einige Kunden stattdessen zum iPhone 8 oder iPhone 8 Plus greifen werden.