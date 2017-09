12.09.2017 - 09:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Heute Abend wird Apple nach lange Wartezeit, die überdurchschnittlich viele Leaks mit sich bracht, das iPhone X zum zehnjährigen Jubiläum vorstellen. Wie schon im Vorfeld mehrfach berichtet, soll das Spitzenmodell mit dem neuen OLED-Display nur in geringen Mengen verfügbar sein. Der KGI-Securities-Analyst Min-Chi Kuo geht aktuell davon aus, dass nur etwa 10.000 Einheiten pro Tag produziert werden. Die Farbvariante „Blush Gold“ soll daran den niedrigsten Anteil haben.



12.09.2017 - 09:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Auch wenn der Rand des Dummies eingefärbt ist, gilt dies wahrscheinlich nicht für das „echte“ iPhone X (Bild: Stefan Molz)

Neben dem iPhone 8 und dem iPhone 8 Plus wird Apple auf dem heutigen Event wohl erstmals ein drittes iPhone-Modell vorstellen. Dabei handelt es sich um eine Jubiliäumsausgabe, die auf den Namen „iPhone X“ hören und mit der neuesten Technik ausgestattet sein wird. Jedoch könnten dem potentiellen Käufer zwei Probleme im Weg stehen: der Preis und die Verfügbarkeit. Letztere ist dem neuen OLED-Display geschuldet, wodurch es wohl zu Lieferengpässen kommen wird.

Dessen ist sich auch der stets zuverlässige KGI-Securities-Analyst Ming-Chi Kuo sicher. Ihm zufolge soll sich die aktuelle Produktionrate auf etwa 10.000 Einheiten pro Tag belaufen, sodass „eine Weile“ mit einer geringen Verfügbarkeit zu rechnen ist.

Eine Farbvariante soll es dabei besonders hart treffen. Das iPhone X in der neuen Farbe „Blush Gold“ soll zusätzliche Probleme bei der Produktion bereitet haben und wird daher wohl nur in „extrem geringen Mengen“ veröffentlicht. Ein ähnliches Schicksal erlitt auch das iPhone 7 in Diamantschwarz, welches aufgrund seines aufwendigen Finishs anfangs nur in geringer Stückzahl auf den Markt kam. Kuo glaubt sogar, dass die Chance besteht, dass Apple das iPhone X in „Blush Gold“ erst später veröffentlichen könnte, um ausreichende Mengen sicherzustellen.