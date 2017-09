Viel ist inzwischen bekannt über die neuen iPhone-Modelle die am Dienstag im Steve Jobs Theater vorgestellt werden. Was allerdings bisher fehlte, war der offizielle Name. Die Gerüchte gingen eigentlich von iPhone 7s und 7s Plus für die klassischen Nachfolger des iPhone 7 aus. Das Jubiläums-iPhone sollte demnach iPhone 8 heißen. Die Firmware von iOS 11 enthüllt nun allerdings andere Bezeichnungen.

Wie es scheint hat das Jubiläums-iPhone endlich einen Namen (Bild: Mac Life)

Der Entwickler Steven Troughton Smith hat sich die geleakte Golden Master-Version von iOS 11 genauer angesehen und ist dabei im Code auf die Bezeichnungen der neuen iPhone-Modelle gestoßen, wie er auf Twitter bekannt gab.

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X pic.twitter.com/OVLfhLxTdT — Steve T-S (@stroughtonsmith) September 9, 2017

Demnach wären das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus das günstigere LCD-Modell mit klassischer Front und Homebutton. Das iPhone X wäre dann das hochpreisige Modell mit fast randlosem OLED-Display. Das iPhone 8 und 8 Plus sollen vom Design her stark an das iPhone 7 angelegt sein, allerdings eine Rückseite aus Glas aufweisen und sich kabellos laden lassen. Als Prozessor soll ein A11-Chip verbaut sein. Das iPhone X wird ohne physikalischen Homebutton auskommen müssen und statt auf Touch ID wohl auf Face ID setzen.

Der Analyst Ming-Chi Kuo, welcher bei früheren Leaks häufig richtig lag, hat sich heute auch darauf festgelegt, dass Apple beim iPhone X alle Farbvarianten mit einer schwarzen Front ausstatten wird um ein ästhetischeres Design zu bewerkstelligen. Bei einer schwarzen Front lässt sich die Aussparung für die Kamera besser verstecken und das Display erscheint randloser.

Ob Steven Troughton Smith und Ming-Chi Kuo recht haben, wird sich erst am Dienstag bei der Keynote zeigen. Allerdings deutet bisher viel darauf hin, dass es sich bei der Golden Master von iOS 11 um eine Originalversion handelt. Apple hat inzwischen die Signatur zurückgezogen, die Golden Master lässt sich nicht mehr installieren.