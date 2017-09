Mit dem iPhone X und dem iPhone 8 liefert Apple endlich eine Funktion nach, wie sie von anderen Herstellern bereits seit längerem eingesetzt wird. Über die Fast-Charge-Funktion laden die Akkus der beiden neuen iPhone-Modelle in nur 30 Minuten zu 50 Prozent auf. Leider wird für diese schnelle Ladung zusätzliches Zubehör benötigt und das wird nicht ganz billig.

Apple sagt von sich selbst, dass sie nur Technik in ihre Geräte einbauen die sich bewährt hat und ausgereift ist. So ist das iPhone X nicht das erste Smartphone mit einer Gesichtserkennung, allerdings scheint Face ID deutlich sicherer und fortschrittlicher zu sein, als die Systeme der Konkurrenz. Und auch kabelloses Laden ist keine Neuerfindung von Apple. Statt sich aber mit dem Qi-Standard zu begnügen, entwickelt Apple ihn mit den Leuten von Qi einfach weiter, bevor die Funktion in das iPhone kommt. Und natürlich ist auch eine Schnellladefunktion in einem Smartphone keine Sensation mehr. Apple ist sich aber nun sicher die Technik so weit ausgereift zu haben, dass sie dem Akku nicht mehr schadet. iPhone 8 und iPhone X lassen sich nun in nur 30 Minuten zu 50 Prozent laden. Leider ist die Funktion über das mit den neuen iPhone-Modellen verschickte Netzteil nicht verfügbar.

Besitzer eines MacBooks mit USB-C-Ladegerät können sich glücklich schätzen, sie besitzen die Voraussetzung um die beiden neuen iPhone-Modelle mit ihrem Netzteil für das MacBook mit Fast-Charge aufladen zu können. Wer kein solches Netzteil besitzt und dennoch schnell laden möchte, kommt um eine Anschaffung nicht herum. Und da Apple beim iPhone weiterhin auf Lightning setzt, muss zusätzlich ein USB-C auf Lightning-Kabel gekauft werden um Netzteil und iPhone zu verbinden. Das kleinste USB-C-Netzteil kostet bei Apple aktuell 59 Euro. Ein USB-C auf Lightning Kabel direkt im Apple Store mindestens 29 Euro. Wer also beides kauft, der kommt auf stolze 88 Euro für die Fast-Charge-Funktion.