​iPhone X: Nachfrage in China, UK und Japan stark. Kantar Worldpanel hat eine neue Auswertungen zu den Verkaufszahlen von Apples iPhones veröffentlicht. Besonders das iPhone X konnte im ersten Monat in China, Großbritannien und Japan glänzen. Trotzdem gab es mancherorts Verluste an Marktanteilen. Besonders gut schnitt Apples iOS aber in China ab. Dort schaffte man ein Wachstum.

iPhone X mit Porträtlicht-Fotografie (Bild: Apple)

Das Marktforschungsunternehmen Kantar Worldpanel hat eine neue Analyse zu den Marktanteilen von Smartphones im Zeitraum zwischen September und November 2017 vorgelegt. Apples iPhone hat in dieser Zeit nicht überall eine gute Figur gemacht, mancherorts dafür aber eine sehr gute.

iOS gibt im Heimatmarkt nach, iPhone trotzdem stärker als Galaxy

In den USA verlor das iPhone Marktanteile vom Q3 2016 zum Q3 2017, und zwar 3,8 Prozent, zu jetzt 39,8 Prozent. Android hat im gleichen Zeitraum 4 Prozent zugelegt und kommt nun auf 59,4 Prozent Marktanteil.

Im November alleine wurden in den USA besonders viele iPhone 8 und iPhone 8 Plus verkauft. Das iPhone X folgte auf dem dritten Platz. Samsungs Galaxy S8 konnte US-Kunden in dem Monat nicht besonders interessieren und rangiert lediglich auf dem sechsten Platz.

Entwicklung der Marktanteile vom Q3 2016 zum Q3 2017 (Bild: Kantar Worldpanel)

iOS auf Smartphones gibt in Europa leicht nach

In den fünf EU-Ländern Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien hat Apple insgesamt leicht abgegeben (-0,6 Prozent). Android legte dort im gleichen Zeitraum 2,6 Prozent zu. Den größten Anteil an Zuwachs verzeichnete Android durch Wechsler von Windows Phone.

iPhone in China stark

In Chine hingegen konnte Apples iPhone überzeugen. Dort wuchs der Marktanteil um 4,6 Prozent, auf jetzt 24,3 Prozent. Eben genau den Anteil, den Android-Geräte verloren.

Laut Kantar Worldpanel hat das iPhone X unter anderem in China eine besonders starke Nachfrage erzeugt, obwohl es so teuer war. Die meisten der Käufer des Geräts waren außerdem Wechsler, die zuvor Android-Smartphones von Huawei, Xiaomi oder Samsung nutzten.