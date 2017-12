18.12.2017 - 13:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Eigentlich war es nur eine Frage der Zeit, bis Entwickler die Gesichtserkennung für Ihre Spiele nutzen. Jetzt hat der Universitätsabgänger Nathan Gitter ein Spiel namens Rainbow veröffentlicht, welches sich am iPhone X nur mit den Augenbrauen bedienen lässt. Das Konzept klingt kurios, nutzt aber die neue TrueDepth Kamera des Apple-Flaggschiffs und ermöglicht damit eine völlig neue Steuermethode, die überraschend gut funktioniert.



(Bild: Nathan Gitter)

Das Spielprinzip von Rainbow hat der Entwickler Nathan Gitter sehr simpel gehalten. Der Spieler kontrolliert ein Emoji, das auf dem Display nach oben und unten bewegt werden kann. Dabei sammelt man Punkte, indem man Sterne einsammelt. Erschwert wird dies jedoch durch andere Emojis, die immer wieder als Hindernisse auftauchen und denen man ausweichen sollte, um den Highscore zu knacken.

Bewegt wird das Emoji nicht durch Tippen oder Neigen des iPhone, sondern durch das Heben und Senken der Augenbrauen. Heben Sie sie an, dann bewegt sich das Emoji nach oben und umgekehrt. Um in der aktuellen Position zu bleiben, sollten sich Ihre Augenbrauen ebenfalls in einer neutralen Postion befinden.

Rainbow verfügt über keinerlei verschiedene Level, sondern wird mit andauernder Spielzeit immer schwieriger, indem sich Ihnen immer mehr Hindernisse in den Weg stellen. Daher ist das einzige Ziel im Spiel den eigenen Highscore zu erhöhen. Ein globales Highscore-Ranking ist derzeit nicht vorhanden, soll aber in einem Update nachgereicht werden.

Das Spiel kann derzeit kostenfrei im App Store herunter geladen werden. Gitter zufolge könnten in Zukunft weitere Emoji-Charaktere via In-App-Kauf nachgereicht werden.