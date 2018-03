02.03.2018 - 22:02 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



02.03.2018 - 22:02 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: Apple/ Bildmontage: Mac Life)

Wer bei den aktuellen teilweise extremen Minus-Temperaturen mit dem iPhone X und dem iPhone 8/Plus fotografieren will, muss ohne Blitzlicht auskommen. Das funktioniert bei Minusgraden nicht, wie wir selbst gemerkt haben.

Ein kalter Wintertag und das iPhone X und jede Menge Fotogelegenheiten und kein Blitzlicht. Letzteres versagt bei Temperaturen um den Gefrierpunkt seinen Dienst. Das Licht soll schon bei Temperaturen zwischen 3 und 7 Grad Celsius aussetzen. Wenn das iPhone wieder gewärmt wird, klappt das Blitzen auch wieder.

Seit Beginn des Winters häufen sich Beschwerden von iPhone-Nutzern in Apples Supportforen, die bei niedrigen Temperaturen die LED des Smartphones nicht nutzen können. Wir haben das Problem bei den aktuellen Temperaturen von unter 0 Grad ebenfalls nachstellen können. Ein iPhone X konnte schon bei 3 Grad Plus nicht mehr blitzen. Der Taschenlampenmodus, der nicht so hell aufleuchtet, war davon aber nicht betroffen.

Ob Apple diese Probleme per Softwareupdate in den Griff bekommen kann, ist unklar. Eventuell schaltet Apple die Blitzfunktion zur Schonung des Akkus ab oder eine Schutzschaltung wird automatisch aktiviert, sobald es zu kalt ist.

Eigentlich sollte schon das Update auf iOS 11.1.2 Fehler und Probleme beheben, die mit der Kälte zu tun haben. Damals waren allerdings iPhone-X-Displays betroffen, bei kalten Temperaturen vorübergehend nicht mehr reagierten. Das Update erschien schon Mitte November 2017.

