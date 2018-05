07.05.2018 - 13:07 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



07.05.2018 - 13:07 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apples High-End-Smartphone leidet derzeit an einen Problem, das die Gesichtserkennung mittels Face ID beeinflusst. Das Unternehmen hat daher seine Serviceprovider und Apples Stores über neue Richtlinien informiert, um das Problem zu beheben. Es soll nämlich eine begrenzte Anzahl an iPhone X von einem Problem betroffen sei, welches durch einen Fehler zwischen der TrueDepth Kamera und der rückwärtigen Dual-Kamera hervorgerufen wird.

Apple hat ein neues Dokument an seine Store-Mitarbeiter und Servicepartner verschickt. Darin wird ein Problem mit Face ID erklärt. Laut dem Dokument (via 9to5Mac) werden die Mitarbeiter dazu angehalten zunächst einen Diagnosetest abzuschließen, um zu sehen, ob das Problem mit Face ID auch über den Austausch der Rückkamera behoben werden kann. Sollte dies nicht möglich oder eher unwahrscheinlich sein, dann kann das iPhone X auch gegen ein neues Ersatzgerät ausgetauscht werden.

Verschiedenen Nutzern zufolge soll sich eine defekte Rückkamera direkt auf die Funktion der TrueDepth Kamera samt Face ID auswirken und eine korrekte Arbeitsweise verhindern. Ein Nutzer gab kurz nach der Veröffentlichung im letzten November an, dass die Funktionen beider Kameras fast vollständig ausgefallen sind und „Face ID später erneut versucht werden soll“. Sein Gerät wurde damals anstandslos ausgetauscht. Dabei erhielt er auch eine interessante Informationen von dem „Genius Bar“-Mitarbeiter. Diesem zufolge sind die Front- und Rückkamera miteinander verbunden, sodass sich diese bei Problemen und Ausfällen gegenseitig beeinflussen. Der neue Diagnosetest und die zugehörigen Anweisungen bestätigen dies nun.

Sollte also die Rückkamera Ihres iPhone X defekt sein oder ein Problem aufweisen, kann es also vorkommen, dass Sie Face ID nicht auf die gewohnte Art nutzen können. In diesem Fall sollten Sie einen Serviceprovider oder einen Apple Store aufsuchen.

Anzeige